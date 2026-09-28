¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella?
La retractación de David Murcia Guzmán y la renuncia de su defensa marcan un giro en medio de señalamientos y solicitudes de indulto.
- Clave informativa: ¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella?
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El resumen
La situación judicial y política en torno a David Murcia Guzmán ha generado atención pública tras su retractación de los señalamientos contra Abelardo De La Espriella, lo que derivó en la renuncia de su exabogada Macollins en medio de la polémica. La cobertura de medios como EL PAÍS, La FM, IFM Noticias, Pulzo y El Tiempo detalla que Murcia solicitó en 2023 ser gestor de paz durante el gobierno de Petro.
Asimismo, surgen cuestionamientos sobre presuntas prebendas para convencerlo y su relación con movimientos que involucran a paramilitares frente a las figuras de De La Espriella y Uribe. El interrogante central que deja la cobertura actual gira en torno al destino del indulto y las motivaciones reales detrás de la retractación de quien fuera el cerebro de DMG.
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Cobertura (5)
- David Murcia Guzmán se retracta de todos sus señalamientos contra Abelardo de la Espriella EL PAÍS · hace 7 h
- David Murcia solicitó en 2023 ser gestor de paz durante el gobierno de Petro: exabogada Macollins La FM · hace 7 h
- Macollins renuncia a la defensa de David Murcia Guzmán en medio de polémica retractación IFM Noticias · hace 7 h
- "Prebendas para convencer": Zuleta, por movida de Petro con paramilitares en contra de De la Espriella y Uribe Pulzo · hace 7 h
- ¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella? El Tiempo · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién es David Murcia Guzmán?
Es conocido en la cobertura como el cerebro de DMG y solicitó ser gestor de paz en 2023.
¿Qué ocurrió con su defensa legal?
Su exabogada Macollins renunció en medio de la polémica generada por la retractación.
¿Contra quién eran los señalamientos iniciales?
Murcia se retractó de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella.
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