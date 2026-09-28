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¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella?

La retractación de David Murcia Guzmán y la renuncia de su defensa marcan un giro en medio de señalamientos y solicitudes de indulto.

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  • Clave informativa: ¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella?
  • Punto central: La retractación de David Murcia Guzmán y la renuncia de su defensa marcan un giro en medio de señalamientos y solicitudes de indulto.
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El resumen

La situación judicial y política en torno a David Murcia Guzmán ha generado atención pública tras su retractación de los señalamientos contra Abelardo De La Espriella, lo que derivó en la renuncia de su exabogada Macollins en medio de la polémica. La cobertura de medios como EL PAÍS, La FM, IFM Noticias, Pulzo y El Tiempo detalla que Murcia solicitó en 2023 ser gestor de paz durante el gobierno de Petro.

Asimismo, surgen cuestionamientos sobre presuntas prebendas para convencerlo y su relación con movimientos que involucran a paramilitares frente a las figuras de De La Espriella y Uribe. El interrogante central que deja la cobertura actual gira en torno al destino del indulto y las motivaciones reales detrás de la retractación de quien fuera el cerebro de DMG.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién es David Murcia Guzmán?

Es conocido en la cobertura como el cerebro de DMG y solicitó ser gestor de paz en 2023.

¿Qué ocurrió con su defensa legal?

Su exabogada Macollins renunció en medio de la polémica generada por la retractación.

¿Contra quién eran los señalamientos iniciales?

Murcia se retractó de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella.

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