¿Qué pasó con el indulto a David Murcia, cerebro de DMG que se retractó por señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella?

La situación judicial y política en torno a David Murcia Guzmán ha generado atención pública tras su retractación de los señalamientos contra Abelardo De La Espriella, lo que derivó en la renuncia de su exabogada Macollins en medio de la polémica. La cobertura de medios como EL PAÍS, La FM, IFM Noticias, Pulzo y El Tiempo detalla que Murcia solicitó en 2023 ser gestor de paz durante el gobierno de Petro.

Asimismo, surgen cuestionamientos sobre presuntas prebendas para convencerlo y su relación con movimientos que involucran a paramilitares frente a las figuras de De La Espriella y Uribe. El interrogante central que deja la cobertura actual gira en torno al destino del indulto y las motivaciones reales detrás de la retractación de quien fuera el cerebro de DMG.