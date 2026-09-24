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Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula

El asesinato a balazos del exjugador del Real España conocido como 'Piola' frente al mercado Guamilito genera consternación en San Pedro Sula.

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El resumen

El exfutbolista hondureño fue asesinado a tiros en su negocio ubicado frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula, en un hecho preliminarmente vinculado a un presunto asalto según la información difundida por medios locales como Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn, hch.tv y Proceso Digital. La cobertura destaca la consternación generada por el crimen de &#039;Piola&#039;, aunque los reportes actuales no detallan la identidad de los responsables ni los motivos específicos del ataque armado, limitándose a consignar el suceso frente al concurrido mercado sampedrano.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién era la víctima del ataque?

La víctima fue identificada como el exjugador del Real España conocido como 'Piola'.

¿Dónde ocurrió el asesinato?

El ataque ocurrió frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula, específicamente en su negocio.

¿Qué se sabe sobre los motivos del crimen?

La cobertura señala preliminarmente un presunto asalto, sin que las autoridades hayan esclarecido oficialmente los detalles del homicidio.

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