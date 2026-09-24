Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula
El asesinato a balazos del exjugador del Real España conocido como 'Piola' frente al mercado Guamilito genera consternación en San Pedro Sula.
- Clave informativa: Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula
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El resumen
El exfutbolista hondureño fue asesinado a tiros en su negocio ubicado frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula, en un hecho preliminarmente vinculado a un presunto asalto según la información difundida por medios locales como Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn, hch.tv y Proceso Digital. La cobertura destaca la consternación generada por el crimen de 'Piola', aunque los reportes actuales no detallan la identidad de los responsables ni los motivos específicos del ataque armado, limitándose a consignar el suceso frente al concurrido mercado sampedrano.
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Cobertura (5)
- Ultiman a “Piola”, exjugador del Real España, tras presunto asalto en Guamilito, SPS Diario Tiempo de Honduras · hace 7 h
- ¿Quién era 'Piola'? Consternación por exjugador hondureño asesinado en SPS LaPrensa.hn · hace 7 h
- ¡Ataque a balazos en Guamilito! “Piola” muere tras ser atacado en San Pedro Sula hch.tv · hace 7 h
- Asesinan a exjugador de fútbol en su negocio en San Pedro Sula Proceso Digital · hace 7 h
- Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula LaPrensa.hn · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién era la víctima del ataque?
La víctima fue identificada como el exjugador del Real España conocido como 'Piola'.
¿Dónde ocurrió el asesinato?
El ataque ocurrió frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula, específicamente en su negocio.
¿Qué se sabe sobre los motivos del crimen?
La cobertura señala preliminarmente un presunto asalto, sin que las autoridades hayan esclarecido oficialmente los detalles del homicidio.
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