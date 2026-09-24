Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula

El exfutbolista hondureño fue asesinado a tiros en su negocio ubicado frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula, en un hecho preliminarmente vinculado a un presunto asalto según la información difundida por medios locales como Diario Tiempo de Honduras, LaPrensa.hn, hch.tv y Proceso Digital. La cobertura destaca la consternación generada por el crimen de 'Piola', aunque los reportes actuales no detallan la identidad de los responsables ni los motivos específicos del ataque armado, limitándose a consignar el suceso frente al concurrido mercado sampedrano.