Arrestan en Reino Unido sospechoso de hackeo a una empresa en Carolina

El Nuevo Día informó que una organización internacional de hackers robó datos de una empresa en Puerto Rico, desatando una serie de reportes sobre ciberdelitos. Posteriormente, medios como Yahoo, HolaNews, NotiCel, Telemundo Puerto Rico, wapa.tv y Primera Hora detallaron que la captura en el Reino Unido e Inglaterra ocurrió en medio de un gran operativo.

La cobertura identifica al detenido como un ciudadano neerlandés y miembro del grupo autodenominado "KillSec", a quien se le acusa específicamente de ciberataques, ciberestafa y de haber extorsionado a la compañía afectada ubicada en el municipio de Carolina. Los reportes actuales coinciden en la vinculación del sospechoso con la operación internacional y su arresto en territorio británico, mientras que la información disponible no detalla aún los siguientes pasos judiciales o la extradición del implicado.