Arrestan en Reino Unido sospechoso de hackeo a una empresa en Carolina
Un operativo internacional resulta en la detención en Reino Unido de un sospechoso vinculado al hackeo y extorsión de una empresa en Carolina, Puerto Rico.
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El resumen
El Nuevo Día informó que una organización internacional de hackers robó datos de una empresa en Puerto Rico, desatando una serie de reportes sobre ciberdelitos. Posteriormente, medios como Yahoo, HolaNews, NotiCel, Telemundo Puerto Rico, wapa.tv y Primera Hora detallaron que la captura en el Reino Unido e Inglaterra ocurrió en medio de un gran operativo.
La cobertura identifica al detenido como un ciudadano neerlandés y miembro del grupo autodenominado "KillSec", a quien se le acusa específicamente de ciberataques, ciberestafa y de haber extorsionado a la compañía afectada ubicada en el municipio de Carolina. Los reportes actuales coinciden en la vinculación del sospechoso con la operación internacional y su arresto en territorio británico, mientras que la información disponible no detalla aún los siguientes pasos judiciales o la extradición del implicado.
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Cobertura (7)
- Organización internacional de “hackers” robó datos de una empresa en Puerto Rico El Nuevo Día · hace 4 h
- Un acusado en Puerto Rico de ciberestafa es detenido en Reino Unido en un gran operativo Yahoo · hace 4 h
- Un acusado en Puerto Rico de ciberestafa es detenido en Reino Unido en un gran operativo HolaNews · hace 4 h
- Cíber pirata arrestado ayer en Inglaterra extorsionó compañía de Puerto Rico NotiCel · hace 4 h
- Operación "KillSec": acusan a neerlandés por ciberataques en Puerto Rico Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Arrestan a miembro de grupo “KillSec” por hackeo a empresa en Puerto Rico wapa.tv · hace 4 h
- Arrestan en Reino Unido sospechoso de hackeo a una empresa en Carolina Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se realizó la detención del sospechoso?
El sospechoso fue detenido en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, de acuerdo con los reportes.
¿A qué organización se le atribuyen los hechos?
Las coberturas señalan al grupo internacional de hackers conocido como "KillSec".
¿Qué tipo de delito se investiga en este caso?
Los informes indican cargos por ciberataques, robo de datos, ciberestafa y extorsión a una empresa en Puerto Rico.
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