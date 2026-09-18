Sismo de magnitud 3,9 se registró cerca de Santa Elena | Ecuador
Una serie de sismos recientes en Ecuador y Puerto Rico genera atención informativa en la región.
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- Punto central: Una serie de sismos recientes en Ecuador y Puerto Rico genera atención informativa en la región.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 25 calculada a partir de 19 fuentes informativas y 23 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Un sismo de magnitud 3,9 se registró recientemente en la provincia costera de Santa Elena, en Ecuador, según reportan diversos medios. La cobertura detalla además otros movimientos telúricos en el territorio ecuatoriano, incluyendo eventos sísmicos en provincias como El Oro, Guayas y Pastaza, así como temblores registrados en la zona sur de Puerto Rico. Los reportes periodísticos de medios como El Universo, Primicias, Vistazo y El Nuevo Día señalan la ocurrencia consecutiva de sismos y la frecuencia de la actividad sísmica reciente tanto en Ecuador como en la región suroeste de Puerto Rico. Las publicaciones abordan las mediciones preliminares de magnitud y las zonas específicas de los epicentros.
En Ecuador, la cobertura destaca la presencia de dos sismos consecutivos con pocos segundos de diferencia entre Santa Elena y Guayas, además de temblores en Piñas y el Instituto Geofísico registrando actividad en Puyo, Pastaza. Por su parte, en Puerto Rico los informes mencionan magnitudes preliminares que oscilan entre temblores sentidos en Yauco y sismos al sur de la isla. La actividad sísmica también ha abarcado zonas fronterizas y otros países de la región, destacando un temblor sentido en la frontera entre Perú y Ecuador, así como un sismo de magnitud mayor en Loreto, Perú, reportado por NTN24. Las notas informativas se centran en documentar la secuencia de movimientos telúricos ocurridos en los últimos días.
Los reportes disponibles no especifican detalles sobre posibles daños materiales graves o personas afectadas a raíz de estos sismos. La cobertura continúa enfocada en el monitoreo de los registros sísmicos por parte de las autoridades competentes sin que los datos actuales profundicen en escenarios futuros.
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Cobertura (23)
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Respuestas rápidas
¿Dónde se registró el sismo principal en Ecuador?
El movimiento telúrico se localizó cerca de la provincia costera de Santa Elena.
¿Qué otra región registra actividad sísmica según los informes?
Los reportes también documentan temblores en la región sur y suroeste de Puerto Rico.
¿Se reportan daños materiales o víctimas?
Los titulares analizados no detallan información sobre daños materiales ni víctimas.
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