Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras

Una jugada realizada en Las Piedras resultó en un premio de 150,000 dólares, de acuerdo con la cobertura de Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día, Primera Hora y wapa.tv. Paralelamente, El Vocero de Puerto Rico reportó que otro premio, en esta ocasión de 50,000 dólares, cayó en el municipio de Camuy en la misma fecha.

La situación actual se centra en la verificación de los boletos ganadores en ambos municipios de Puerto Rico tras los recientes sorteos del Powerball, sin que la cobertura actual especifique detalles adicionales sobre los ganadores.