Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras
Un premio de 150,000 dólares del Powerball cae en Las Piedras, mientras otro boleto deja 50,000 dólares en Camuy.
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El resumen
Una jugada realizada en Las Piedras resultó en un premio de 150,000 dólares, de acuerdo con la cobertura de Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día, Primera Hora y wapa.tv. Paralelamente, El Vocero de Puerto Rico reportó que otro premio, en esta ocasión de 50,000 dólares, cayó en el municipio de Camuy en la misma fecha.
La situación actual se centra en la verificación de los boletos ganadores en ambos municipios de Puerto Rico tras los recientes sorteos del Powerball, sin que la cobertura actual especifique detalles adicionales sobre los ganadores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Cae premio de $50,000 del Powerball en Camuy El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- Jugada de Powerball deja premio de $150,000 en Las Piedras Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- ¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $150,000 en el Powerball El Nuevo Día · hace 4 h
- ¡$150,000! Powerball deja un gran premio en Puerto Rico Primera Hora · hace 4 h
- Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras wapa.tv · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿De cuánto fue el premio en Las Piedras?
El premio registrado en Las Piedras fue de 150,000 dólares.
¿Dónde se reportó el premio de 50,000 dólares?
El premio de 50,000 dólares cayó en Camuy.
¿En qué fecha se dieron a conocer estos premios?
Los premios fueron reportados el 27 de septiembre de 2026.
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