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Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras

Un premio de 150,000 dólares del Powerball cae en Las Piedras, mientras otro boleto deja 50,000 dólares en Camuy.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Cae premio de $150 mil del Powerball en Las Piedras
  • Punto central: Un premio de 150,000 dólares del Powerball cae en Las Piedras, mientras otro boleto deja 50,000 dólares en Camuy.
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El resumen

Una jugada realizada en Las Piedras resultó en un premio de 150,000 dólares, de acuerdo con la cobertura de Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día, Primera Hora y wapa.tv. Paralelamente, El Vocero de Puerto Rico reportó que otro premio, en esta ocasión de 50,000 dólares, cayó en el municipio de Camuy en la misma fecha.

La situación actual se centra en la verificación de los boletos ganadores en ambos municipios de Puerto Rico tras los recientes sorteos del Powerball, sin que la cobertura actual especifique detalles adicionales sobre los ganadores.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿De cuánto fue el premio en Las Piedras?

El premio registrado en Las Piedras fue de 150,000 dólares.

¿Dónde se reportó el premio de 50,000 dólares?

El premio de 50,000 dólares cayó en Camuy.

¿En qué fecha se dieron a conocer estos premios?

Los premios fueron reportados el 27 de septiembre de 2026.

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Powerball Las Piedras Camuy Puerto Rico

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