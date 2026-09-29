Fallece José Luis “Joselo” Castro, el reconocido “Tío de las Reinas”

La cobertura informativa comenzó a registrar el deceso de José Luis Castro, identificado como un conocido misiólogo puertorriqueño, marcando el inicio de las reacciones públicas. Diversos medios y espacios televisivos, entre ellos Hoy Día, El Vocero de Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día, Primera Hora y wapa.tv, informaron sobre la pérdida del reconocido personaje.

Actualmente, la cobertura se centra en la confirmación de su fallecimiento y en su reconocimiento como el “Tío de las Reinas”, sin que la información disponible detalle nuevos acontecimientos.