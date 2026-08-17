Irán atacó con drones la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí y la casa del jefe de inteligencia regional
Irán lanza drones y misiles contra la oficina del primer ministro kurdo y la casa del jefe de inteligencia, marcando una nueva escalada en Kurdistán iraquí.
El resumen
Además de los drones, La Razón informó el uso de misiles en el asalto. Según La Razón, los drones se dirigieron también a bases de grupos opositores en la zona. ANHA informó que dos drones cargados de explosivos apuntaban a Hawler.
El Confidencial confirmó que los dos drones iraníes alcanzaron la oficina del primer ministro sin causar víctimas. Infobae señaló que simultáneamente se impactó la casa del jefe de inteligencia regional, aunque no se reportaron heridos. Aurora Israel incluyó el incidente en su boletín de noticias, ampliando la cobertura internacional.
El ataque ha elevado la tensión entre Teherán y los grupos kurdos en Irak, como reflejan los informes de los medios. No se ha anunciado ninguna represalia ni medida diplomática adicional al momento.
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Cobertura (5)
- Irán ataca con misiles y drones bases de grupos opositores en el Kurdistán iraquí La Razón · hace 5 h
- CTS: Dos drones cargados de explosivos apuntan a Hawler ANHA · hace 5 h
- Noticias de Israel y del mundo judío en español Aurora Israel · hace 5 h
- Dos drones iraníes alcanzan la oficina del primer ministro kurdo, sin causar víctimas El Confidencial · hace 5 h
- Irán atacó con drones la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí y la casa del jefe de inteligencia regional Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué objetivos fueron atacados por Irán?
La oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí en Hawler y la casa del jefe de inteligencia regional, además de bases de grupos opositores.
¿Cuántos drones se utilizaron y cuál era su carga?
Se emplearon dos drones cargados de explosivos que alcanzaron los objetivos.
¿Se reportaron víctimas o daños?
No hubo víctimas mortales ni heridas; los daños estructurales están en evaluación.
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