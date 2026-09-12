Bahréin anunció que no participará en la reunión prevista en Omán entre Irán y los países del Golfo para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz, según informa Infobae. El comunicado oficial indica la ausencia de Bahréin sin ofrecer explicaciones adicionales. Otros medios describen una agenda regional más amplia. teleSUR reporta que Irán y los países del Golfo celebrarán una cumbre sobre el tránsito en Ormuz, mientras Vietnam.vn destaca iniciativas para promover la seguridad marítima en el estrecho.

Cubadebate indica que Irán y Omán están ultimando negociaciones para una ruta segura, y Ambito analiza cómo la apertura del paso podría influir en el flujo de petróleo. Estas notas sugieren un esfuerzo colectivo por mitigar riesgos en la zona. La decisión de Bahréin contrasta con el impulso mostrado por otros actores, que parecen avanzar hacia una reunión y acuerdos de seguridad.

Ningún medio indica que la ausencia de Bahréin altere la programación de la cumbre en Omán, pero su postura introduce incertidumbre sobre la cohesión del bloque del Golfo. En el momento, la cita sigue programada y los países involucrados continúan negociando rutas seguras y protocolos de tránsito, según la cobertura de teleSUR, Vietnam.vn y Cubadebate.