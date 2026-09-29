Irán ha perdido una influencia considerable en el estrecho de Ormuz. Esto no puede continuar así para siempre

En el contexto de la situación actual, se registra que Irán ha perdido una influencia considerable en el estrecho de Ormuz, un hecho que según CNN en Español no puede continuar así para siempre. Paralelamente, El Debate señala que esta pérdida de control coincide con un repunte en las exportaciones de petróleo que alcanzan hasta el ochenta por ciento previo a la guerra. A estos acontecimientos se suman análisis de diversos medios sobre el comportamiento del mercado energético.

FXEmpire y Onexpo Nacional reportan un aumento en las exportaciones del Golfo y señales de recuperación en las exportaciones del Pérsico, aunque advierten que el riesgo en Ormuz mantiene viva la prima del crudo. Por su parte, XTB.com examina hasta dónde puede llegar el petróleo basándose en lecciones históricas. En el ámbito logístico y financiero, la cobertura destaca impactos directos en el transporte marítimo. investingLive apunta que el verdadero shock petrolero se está trasladando a los costos de envío, mientras que Investing.com España informa que los precios de los superpetroleros viejos superan a los nuevos buques.

Finalmente, Expansión advierte sobre las repercusiones macroeconómicas al señalar por qué el conflicto del estrecho de Bab el-Mandeb podría prolongar la escalada de inflación durante meses. La cobertura actual mantiene el foco en la evolución de estos costos y la estabilidad de las rutas marítimas.