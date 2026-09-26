Arabia Saudita condenó ante la ONU la “injustificable agresión iraní” contra los países del Golfo

De acuerdo con las publicaciones de diversos medios internacionales, Kuwait también llevó los ataques de Irán ante la ONU y recalcó que no forma parte del conflicto con Estados Unidos, mientras que Jordania reafirmó ante Irán su determinación de enfrentar dichos ataques. La cobertura informativa destaca las posturas oficiales expuestas por Riad, Kuwait y Jordania frente a las acciones iraníes en la región del Golfo y las rutas marítimas estratégicas.

En los reportes difundidos por agencias como Europa Press, Demócrata, Prensa Latina, DW.com, ABC e Infobae se detalla la urgencia manifestada por los gobiernos afectados respecto a la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y el cese de las agresiones. Las próximas acciones y respuestas diplomáticas o de seguridad dependerán de la evolución de los debates en la ONU y de las medidas que adopten tanto los países del Golfo como las naciones involucradas en el conflicto actual.