La escapada romántica de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin a Chile: “Sol y buena compañía”

El inesperado viaje se convirtió rápidamente en tema de conversación. Durante su estancia, Caras informó que la dupla se reunió con amigos y familia, y exploró oportunidades laborales en Chile.

La atención mediática se centró tanto en los lazos personales como en la estética del viaje. El Intransigente describió la lujosa casa que la pareja utiliza en Chile: una residencia de dos plantas con jardines amplios y animales exóticos, subrayando el confort del retiro.

La Nación reiteró la imagen de una pareja disfrutando del sol y la compañía, manteniendo la narrativa de una escapada idílica. Hasta el momento, la cobertura se reduce a la descripción del entorno y la repercusión en redes, sin anunciar próximos eventos relacionados.