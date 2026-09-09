La escapada romántica de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin a Chile: “Sol y buena compañía”
La inesperada escapada romántica de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin a Chile conquista titulares por su mezcla de amor, moda y lujo.
El resumen
El inesperado viaje se convirtió rápidamente en tema de conversación. Durante su estancia, Caras informó que la dupla se reunió con amigos y familia, y exploró oportunidades laborales en Chile.
La atención mediática se centró tanto en los lazos personales como en la estética del viaje. El Intransigente describió la lujosa casa que la pareja utiliza en Chile: una residencia de dos plantas con jardines amplios y animales exóticos, subrayando el confort del retiro.
La Nación reiteró la imagen de una pareja disfrutando del sol y la compañía, manteniendo la narrativa de una escapada idílica. Hasta el momento, la cobertura se reduce a la descripción del entorno y la repercusión en redes, sin anunciar próximos eventos relacionados.
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Respuestas rápidas
¿A qué ciudad chilena viajaram Benjamín Vicuña y Anita Espasandin?
Infobae y La Nación indican que la pareja se dirigió a Santiago de Chile.
¿Qué actividades laborales o profesionales se mencionaron durante su visita?
Caras señaló que la pareja se reunió con amigos, familia y exploró nuevos trabajos en Chile.
¿Cómo describió Revista Para Ti el estilo de Anita Espasandin en el viaje?
La revista explicó que combinó tres estampas para conseguir un look sofisticado.
Cobertura (5)
- Las fotos de la escapada de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña a Santiago de Chile: “Qué lindo es tu país” Infobae · hace 10 h
- Benjamín Vicuña volvió a Chile con Anita Espasandin: amigos, familia y nuevos trabajos Caras · hace 10 h
- La fórmula de Anita Espasandín para mezclar 3 estampas y conseguir un look sofisticado Revista Para Ti · hace 10 h
- Benjamín Vicuña reveló cómo es su lujosa estancia en Chile: casa de dos plantas, jardines y animales exóticos El Intransigente · hace 10 h
- La escapada romántica de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin a Chile: “Sol y buena compañía” La Nación · hace 10 h
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