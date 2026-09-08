Con una foto inédita, Benjamín Vicuña recordó a Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”
Benjamín Vicuña revive el dolor de perder a su hija Blanca con una foto inédita, provocando una ola de emociones en sus seguidores.
Respuestas rápidas
¿Qué mensaje compartió Benjamín Vicuña en el aniversario de la muerte de Blanca?
Compartió una foto inédita y escribió la frase «Viví el dolor más profundo», además de referirse a su hija como «Mi niña que quería volar».
¿Cuál fue la causa médica de la muerte de Blanca Vicuña?
Blanca falleció a los seis años a causa de una neumonía hemorrágica, según la información de Vía País.
¿Cómo reaccionó la familia y el público ante la publicación?
La novia de Vicuña, Pampita, mostró apoyo visible; medios como MinutoYA y Telefe describieron una carta abierta como «un infinito trágico y bello», y los seguidores inundaron las redes con mensajes de condolencia y recuerdos.
El resumen
La foto acompaña el mensaje «Viví el dolor más profundo», rememorando la pérdida de Blanca, quien falleció a los seis años tras contraer una neumonía hemorrágica. Vicuña eligió el aniversario de 14 años para compartir el recuerdo, una decisión que contrasta con la inocente aspiración de su hija de volar, expresada en el título que la prensa ha citado como «Mi niña que quería volar».
BioBioChile encabezó la cobertura al describir la publicación como «Mi niña que quería volar», mientras Divinity y La Nación reprodujeron la cita del dolor profundo, subrayando la carga emocional del actor. MinutoYA y Telefe reportaron una carta abierta catalogada como «un infinito trágico y bello», resaltando la profundidad del mensaje dirigido a la memoria de Blanca.
Con cada 8 de septiembre el tema reaparece en la agenda mediática y en los círculos de seguidores. La pregunta que queda abierta es cómo evolucionará la expresión pública de duelo en los próximos años y si surgirán nuevas iniciativas para honrar el legado de Blanca más allá de los mensajes digitales.
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Cobertura (14)
- El sentido posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de su hija Blanca: “La ausencia es parte de la vida” El Comodorense · hace 6 h
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- "Mi niña que quería volar": Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca a 14 años de su fallecimiento BioBioChile · hace 13 h
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