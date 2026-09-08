Con una foto inédita, Benjamín Vicuña recordó a Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”

La foto acompaña el mensaje «Viví el dolor más profundo», rememorando la pérdida de Blanca, quien falleció a los seis años tras contraer una neumonía hemorrágica. Vicuña eligió el aniversario de 14 años para compartir el recuerdo, una decisión que contrasta con la inocente aspiración de su hija de volar, expresada en el título que la prensa ha citado como «Mi niña que quería volar».

BioBioChile encabezó la cobertura al describir la publicación como «Mi niña que quería volar», mientras Divinity y La Nación reprodujeron la cita del dolor profundo, subrayando la carga emocional del actor. MinutoYA y Telefe reportaron una carta abierta catalogada como «un infinito trágico y bello», resaltando la profundidad del mensaje dirigido a la memoria de Blanca.

Con cada 8 de septiembre el tema reaparece en la agenda mediática y en los círculos de seguidores. La pregunta que queda abierta es cómo evolucionará la expresión pública de duelo en los próximos años y si surgirán nuevas iniciativas para honrar el legado de Blanca más allá de los mensajes digitales.