Hijo de Miguel Cabrera debutó con Venezuela en el Mundial U-15 y reveló qué lo diferencia de su padre

La cobertura destaca los primeros encuentros del torneo, incluyendo una victoria por nocaut ante Australia con lanzamientos de Luis Martínez y un revés posterior ante China Taipéi con Diego Patiño en la lomita, además de expresiones sobre lo diferente que se siente jugar para el país. Medios como Líder en deportes, CiudadCCS, Soy Nueva Prensa Digital, World Baseball Softball Confederation (WBSC), Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol), La iguana TV, El Nacional, meridiano.net, Yvke Mundial, DiarioVea y El Emergente siguen de cerca el desempeño del conjunto en busca del campeonato.

La Federación Venezolana de Béisbol indica que el Team Beisbol Venezuela U15 buscará recuperarse en su próximo compromiso frente a Nicaragua.