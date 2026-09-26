Hijo de Miguel Cabrera debutó con Venezuela en el Mundial U-15 y reveló qué lo diferencia de su padre
Christopher Cabrera, hijo de Miguel Cabrera, debutó con la selección de Venezuela en el Mundial U-15 celebrado en México.
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- Punto central: Christopher Cabrera, hijo de Miguel Cabrera, debutó con la selección de Venezuela en el Mundial U-15 celebrado en México.
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El resumen
La cobertura destaca los primeros encuentros del torneo, incluyendo una victoria por nocaut ante Australia con lanzamientos de Luis Martínez y un revés posterior ante China Taipéi con Diego Patiño en la lomita, además de expresiones sobre lo diferente que se siente jugar para el país. Medios como Líder en deportes, CiudadCCS, Soy Nueva Prensa Digital, World Baseball Softball Confederation (WBSC), Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol), La iguana TV, El Nacional, meridiano.net, Yvke Mundial, DiarioVea y El Emergente siguen de cerca el desempeño del conjunto en busca del campeonato.
La Federación Venezolana de Béisbol indica que el Team Beisbol Venezuela U15 buscará recuperarse en su próximo compromiso frente a Nicaragua.
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Cobertura (17)
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- Team Beisbol Venezuela U15 buscará recuperarse ante Nicaragua Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) · hace 23 h
- "Se siente diferente cuando juegas para tu país": "Christopher, hijo de Miguel Cabrera representará a Venezuela en el Mundial U15 México La iguana TV · hace 23 h
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- Hijo de Miguel Cabrera debutó con Venezuela en el Mundial U-15 y reveló qué lo diferencia de su padre El Nacional · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Christopher Cabrera en el Mundial U-15?
Es el hijo de Miguel Cabrera y debutó con la selección de Venezuela en el Mundial de Béisbol U-15 en México.
¿Cuáles fueron los primeros resultados de Venezuela en el torneo?
Venezuela debutó con una victoria por nocaut ante Australia y posteriormente cayó ante China Taipéi.
¿Cuál es el próximo juego de la selección de Venezuela?
La selección buscará recuperarse en su siguiente encuentro frente a Nicaragua.
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