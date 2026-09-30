Pocos fanáticos y abucheos: así arrancaron los Astros sus playoffs en Houston

La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News, Los Angeles Times, Fox News y el San Antonio Express-News resalta que el arranque en Houston estuvo acompañado por una baja concurrencia, asientos vacíos, abucheos de la propia afición local y frustración en el equipo de los Astros. Para el seguimiento de la serie, MLB.com detalla que ya se encuentran definidas las alineaciones, los lanzadores y los detalles esenciales para el desarrollo del segundo juego entre ambas novenas.