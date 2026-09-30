Pocos fanáticos y abucheos: así arrancaron los Astros sus playoffs en Houston
Los Astros de Houston inician su camino en el comodín de la Liga Americana con una derrota y baja asistencia.
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Cobertura (9)
- Poca afición y asientos vacíos reciben a los Astros de .500 en el comodín ante los Medias Blancas San Antonio Express-News · hace 4 h
- Medias Blancas pegan primero en el comodín de la Liga Americana y vencen a Astros Los Angeles Times · hace 4 h
- Astros, frustrados por abucheos y baja concurrencia en J1 ESPN Deportes · hace 4 h
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- Chicago Los White Sox dan la sorpresa al derrotar a los Astros de « Houston » y se ponen 1-0 por delante en la serie de comodines de la Liga Americana Fox News · hace 4 h
- Poca afición y asientos vacíos reciben a los Astros de .500 en el comodín ante los Medias Blancas AP News · hace 4 h
- Medias Blancas pegan primero en el comodín de la Liga Americana y vencen 6-3 a Astros San Antonio Express-News · hace 4 h
- Pocos fanáticos y abucheos: así arrancaron los Astros sus playoffs en Houston Primera Hora · hace 4 h
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El resumen
La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News, Los Angeles Times, Fox News y el San Antonio Express-News resalta que el arranque en Houston estuvo acompañado por una baja concurrencia, asientos vacíos, abucheos de la propia afición local y frustración en el equipo de los Astros. Para el seguimiento de la serie, MLB.com detalla que ya se encuentran definidas las alineaciones, los lanzadores y los detalles esenciales para el desarrollo del segundo juego entre ambas novenas.
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó el primer juego de la serie de comodines?
Los Medias Blancas vencieron a los Astros con un marcador de 6-3.
¿Cómo fue el recibimiento para los Astros en Houston?
El equipo enfrentó una baja concurrencia de afín, asientos vacíos y abucheos en su estadio.
¿Qué sigue en la serie?
Está programado el segundo juego de la serie entre Medias Blancas y Astros, con alineaciones y pitchers ya definidos.
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