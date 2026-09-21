NFL: ¿Qué le pasó a Caleb Williams y cuándo volverá con Bears?

Durante el enfrentamiento bajo la lluvia entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings, que terminó con victoria para los visitantes por 9-3, el mariscal de campo de Chicago, Caleb Williams, salió del terreno de juego debido a una lesión en la pierna derecha. Cobertura de medios como AP News, Fox News, Telemundo y ESPN Deportes detalla que Williams abandonó el Soldier Field en un carrito asistido, señalando además una posible lesión en el tendón de la corva.

En la misma jornada dominical, los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders con un marcador impulsado por cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, en un partido donde el mariscal de campo de Washington, Jayden Daniels, sufrió una lesión en el codo izquierdo, el mismo que se dislocó previamente en el año 2025 según registros del Chicago Tribune y Hartford Courant. Los reportes actuales se centran en el desarrollo de los encuentros y las salidas de los jugadores por molestias físicas, sin que las coberturas especifiquen por el momento fechas concretas para el regreso de Williams a los Bears ni de Daniels a los Commanders.