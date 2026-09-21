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NFL: ¿Qué le pasó a Caleb Williams y cuándo volverá con Bears?

La Semana 2 de la NFL deja bajas notables de quarterbacks con las lesiones de Caleb Williams y Jayden Daniels.

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Cobertura (19)

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🇪🇸 Espanol 21 sept, 01:09 UTC
🇬🇧 Ingles 20 sept, 19:52 UTC · NBC Sports

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El resumen

Durante el enfrentamiento bajo la lluvia entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings, que terminó con victoria para los visitantes por 9-3, el mariscal de campo de Chicago, Caleb Williams, salió del terreno de juego debido a una lesión en la pierna derecha. Cobertura de medios como AP News, Fox News, Telemundo y ESPN Deportes detalla que Williams abandonó el Soldier Field en un carrito asistido, señalando además una posible lesión en el tendón de la corva.

En la misma jornada dominical, los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders con un marcador impulsado por cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, en un partido donde el mariscal de campo de Washington, Jayden Daniels, sufrió una lesión en el codo izquierdo, el mismo que se dislocó previamente en el año 2025 según registros del Chicago Tribune y Hartford Courant. Los reportes actuales se centran en el desarrollo de los encuentros y las salidas de los jugadores por molestias físicas, sin que las coberturas especifiquen por el momento fechas concretas para el regreso de Williams a los Bears ni de Daniels a los Commanders.

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Respuestas rápidas

¿Qué le pasó a Caleb Williams?

Salió del partido de los Chicago Bears contra los Minnesota Vikings debido a una lesión en la pierna derecha, con menciones en la cobertura sobre una aparente lesión en el tendón de la corva.

¿Qué ocurrió en el partido entre Cowboys y Commanders?

Los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders con cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, mientras que el mariscal de campo de Washington, Jayden Daniels, sufrió una lesión en el codo izquierdo.

¿Se sabe cuándo volverán los jugadores lesionados?

La cobertura actual no especifica las fechas de regreso ni los tiempos de recuperación para Caleb Williams ni para Jayden Daniels.

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Caleb Williams Chicago Bears NFL Jayden Daniels Dak Prescott

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