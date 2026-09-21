NFL: ¿Qué le pasó a Caleb Williams y cuándo volverá con Bears?
La Semana 2 de la NFL deja bajas notables de quarterbacks con las lesiones de Caleb Williams y Jayden Daniels.
- Clave informativa: NFL: ¿Qué le pasó a Caleb Williams y cuándo volverá con Bears?
- Punto central: La Semana 2 de la NFL deja bajas notables de quarterbacks con las lesiones de Caleb Williams y Jayden Daniels.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 14 fuentes informativas y 19 artículos verificados.
Cobertura (19)
- Prescott lanza 4 pases de TD y Cowboys vencen a Commanders, que pierden a Daniels por codo dislocado Reading Eagle · hace 10 h
- Dak Prescott lanza 4 pases de TD y Cowboys vencen a Commanders; Daniels se lesiona el codo expressnews.com · hace 10 h
- A Cobie Durant, de los Cowboys, le pisan justo donde menos te lo esperas durante la victoria contra los Commanders Fox News · hace 10 h
- Dallas despierta, Dak hace historia y las sorpresas marcan la Semana 2 de la NFL Sports Illustrated · hace 10 h
- El QB de Commanders Jayden Daniels se lesiona el mismo codo izquierdo que se dislocó en 2025 Chicago Tribune · hace 10 h
- Prescott lanza 4 pases de TD y Cowboys vencen a Commanders, que pierden a Daniels por codo dislocado Hartford Courant · hace 10 h
- En resumen: Dak hace historia en victoria sobre Washington Dallas Cowboys · hace 10 h
- NFL: ¿Qué le pasó a Jayden Daniels y cuándo volverá con Commanders? ESPN Deportes · hace 10 h
- Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia Laredo Morning Times · hace 10 h
- Caleb Williams sale del partido de los Bears ante Vikings por lesión en la pierna derecha Laredo Morning Times · hace 10 h
- Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia expressnews.com · hace 10 h
- Caleb Williams sale del partido de los Bears ante Vikings por lesión en la pierna derecha AP News · hace 10 h
- ¿La maldición del Madden ataca? Caleb Williams sale lesionado y Chicago Bears sufre Telemundo · hace 15 h
- Bears quarterback Caleb Williams carted off at Soldier Field with apparent hamstring injury Fox News · hace 15 h
- VIKINGOS SOBREVIVEN EN CHICAGO Y ARRANCAN LA TEMPORADA CON 2-0 El Minnesota de Hoy · hace 15 h
- La lesión de Caleb Williams: Qué le pasó al quarterback de Chicago Bears vs. Minnesota Vikings es-us.noticias.yahoo.com · hace 15 h
- Caleb Williams sale del partido de los Bears ante Vikings por lesión en la pierna derecha Reading Eagle · hace 15 h
- Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia AP News · hace 15 h
- NFL: ¿Qué le pasó a Caleb Williams y cuándo volverá con Bears? espndeportes.espn.com · hace 15 h
🌍 Propagación entre idiomas
Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Durante el enfrentamiento bajo la lluvia entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings, que terminó con victoria para los visitantes por 9-3, el mariscal de campo de Chicago, Caleb Williams, salió del terreno de juego debido a una lesión en la pierna derecha. Cobertura de medios como AP News, Fox News, Telemundo y ESPN Deportes detalla que Williams abandonó el Soldier Field en un carrito asistido, señalando además una posible lesión en el tendón de la corva.
En la misma jornada dominical, los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders con un marcador impulsado por cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, en un partido donde el mariscal de campo de Washington, Jayden Daniels, sufrió una lesión en el codo izquierdo, el mismo que se dislocó previamente en el año 2025 según registros del Chicago Tribune y Hartford Courant. Los reportes actuales se centran en el desarrollo de los encuentros y las salidas de los jugadores por molestias físicas, sin que las coberturas especifiquen por el momento fechas concretas para el regreso de Williams a los Bears ni de Daniels a los Commanders.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Respuestas rápidas
¿Qué le pasó a Caleb Williams?
Salió del partido de los Chicago Bears contra los Minnesota Vikings debido a una lesión en la pierna derecha, con menciones en la cobertura sobre una aparente lesión en el tendón de la corva.
¿Qué ocurrió en el partido entre Cowboys y Commanders?
Los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders con cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, mientras que el mariscal de campo de Washington, Jayden Daniels, sufrió una lesión en el codo izquierdo.
¿Se sabe cuándo volverán los jugadores lesionados?
La cobertura actual no especifica las fechas de regreso ni los tiempos de recuperación para Caleb Williams ni para Jayden Daniels.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
NFL: ¿Qué le pasó al quarterback Sam Darnold y cuándo volverá?
Sam Darnold sale lesionado de la cadera en la apertura de temporada de los Seahawks, dejando incógnita su regreso.
Gurú de las Diagonales: La ventana es ahora para los Rams
Los Rams abren su mejor oportunidad de la temporada 2026 mientras la NFC Oeste se enciende en una lucha al límite
Tony Romo, exestrella de la NFL arrestado en julio, reveló una cruda verdad sobre la vida después del deporte
El arresto por conducir ebrio pone en jaque la reputación y futuro de Tony Romo, la exestrella de la NFL que admite su dependencia al alcohol.
Colin Kaepernick dice que ahora rechaza a NFL por "haberme vetado"
Colin Kaepernick afirma que la NFL lo ha vetado y corta el vínculo con la liga una década después de su protestas.
La SEC adopta una norma para impedir el regreso de jugadores de la NFL, NBA y WNBA
La SEC prohíbe el regreso de exjugadores profesionales a la universidad, desatando un debate legal sobre la elegibilidad estudiantil.
El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral
Un estudio revela que 1 de cada 4 exjugadores de la NFL padece CTE, sacudiendo el debate sobre la seguridad del fútbol americano.