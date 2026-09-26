Aumentan otros $3 a gasolina premium y 2 a la regular en RD

El gobierno dominicano aplicó incrementos en los precios de los combustibles, elevando la gasolina premium y situando los costos de las gasolinas en niveles históricos según la cobertura de diversos medios. Los ajustes incluyen alzas específicas en los carburantes, mientras que las autoridades gubernamentales señalan que los precios internacionales de los refinados determinan directamente estos costos en el mercado nacional.

Esta medida genera diversas expectativas entre los choferes del transporte público y privado, quienes resienten el impacto económico directo en sus actividades diarias. Medios como Infobae, Listín Diario, El Nacional y diariolibre.com documentan tanto la fluctuación oficial de las tarifas como las reacciones generadas en el sector del transporte.

La cobertura no detalla fechas específicas para futuras revisiones de precios, por lo que los conductores y operadores de transporte deberán atenerse a los anuncios semanales oficiales del gobierno para conocer los próximos movimientos en las tarifas de los combustibles.