Dólar amanece más caro la jornada del viernes 25 de septiembre de 2026

La cobertura informativa inicia con las cotizaciones de la divisa estadounidense registradas para el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre de 2026, abarcando mercados como Colombia y República Dominicana. En el caso colombiano, los reportes de medios como El Tiempo, El Colombiano, Portafolio y La República señalan que la moneda norteamericana abrió al alza con cotizaciones que marcaron máximos desde julio, ubicándose en cifras como $3.358 y niveles sobre los $3.377, tras un rally alcista y decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

Posteriormente, la tendencia mostró variaciones de corrección y toma de utilidades. Plataformas y agencias como Yahoo y FXStreet informaron que el dólar frenó su racha alcista y cayó hasta $3.312, mientras el peso colombiano experimentaba apreciación en el cierre de la semana analizada por los medios.

Actualmente, la situación refleja un escenario de fluctuación donde se evalúan factores como la decisión de la autoridad monetaria en Estados Unidos, expectativas de nuevos ajustes que reducen el margen de caída, y la ruptura de relaciones mencionada en los análisis del mercado local. Los siguientes movimientos de la divisa dependerán de la evolución de las tasas, la cotización cercana a la TRM y las proyecciones sobre si el dólar alcanzará la línea de los $3.400, según indican los reportes vigentes para este fin de semana.