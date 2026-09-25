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Dólar amanece más caro la jornada del viernes 25 de septiembre de 2026

El precio del dólar registra movimientos alcistas y correcciones en la jornada del 25 y 26 de septiembre de 2026.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · Enfriándose
  • Clave informativa: Dólar amanece más caro la jornada del viernes 25 de septiembre de 2026
  • Punto central: El precio del dólar registra movimientos alcistas y correcciones en la jornada del 25 y 26 de septiembre de 2026.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 19 calculada a partir de 16 fuentes informativas y 19 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 19 pts Monitoreado a través de 16 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

La cobertura informativa inicia con las cotizaciones de la divisa estadounidense registradas para el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre de 2026, abarcando mercados como Colombia y República Dominicana. En el caso colombiano, los reportes de medios como El Tiempo, El Colombiano, Portafolio y La República señalan que la moneda norteamericana abrió al alza con cotizaciones que marcaron máximos desde julio, ubicándose en cifras como $3.358 y niveles sobre los $3.377, tras un rally alcista y decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

Posteriormente, la tendencia mostró variaciones de corrección y toma de utilidades. Plataformas y agencias como Yahoo y FXStreet informaron que el dólar frenó su racha alcista y cayó hasta $3.312, mientras el peso colombiano experimentaba apreciación en el cierre de la semana analizada por los medios.

Actualmente, la situación refleja un escenario de fluctuación donde se evalúan factores como la decisión de la autoridad monetaria en Estados Unidos, expectativas de nuevos ajustes que reducen el margen de caída, y la ruptura de relaciones mencionada en los análisis del mercado local. Los siguientes movimientos de la divisa dependerán de la evolución de las tasas, la cotización cercana a la TRM y las proyecciones sobre si el dólar alcanzará la línea de los $3.400, según indican los reportes vigentes para este fin de semana.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (19)

Respuestas rápidas

¿Cuáles fueron los precios destacados del dólar en Colombia?

La divisa abrió en jornadas recientes en valores como $3.340, $3.358 y marcó máximos sobre los $3.377, además de registrar caídas puntuales hasta los $3.312.

¿Qué factores influyeron en el movimiento de la moneda?

Las coberturas mencionan decisiones de la autoridad monetaria estadounidense, expectativas de nuevos ajustes, toma de utilidades y la evaluación de la ruptura de relaciones.

¿Qué países abarcan principalmente los reportes actuales?

Los titulares y artículos recopilan información sobre las cotizaciones y precios de compra y venta en Colombia y República Dominicana.

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