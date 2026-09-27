Alerta de Salud Pública en Cuba ante aumento de enfermedades transmisibles
Cuba enfrenta una alerta de salud pública por un aumento estacional y preocupante de enfermedades transmisibles.
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Respuestas rápidas
¿Qué enfermedades circulan en Cuba según la alerta?
Los reportes señalan la presencia de dengue, hepatitis, Covid y chikungunya.
¿Cómo se comparan los casos de dengue con lo esperado?
Los casos de dengue en 2026 superan siete veces el nivel esperado.
¿Qué medios informan sobre la situación epidemiológica?
La cobertura incluye a Diario de Cuba, Trabajadores.cu, Directorio Cubano y Cubadebate.
El resumen
Los habitantes en Cuba enfrentan una alerta de salud pública ante la circulación simultánea de enfermedades transmisibles como dengue, hepatitis, Covid y chikungunya. La situación epidemiológica registra casos de dengue que superan siete veces el nivel esperado para el período actual.
Diversos medios, entre ellos Directorio Cubano, Cubadebate, Trabajadores.cu y Diario de Cuba, informan sobre este reto sanitario que demanda una responsabilidad compartida. Las coberturas actuales no especifican las medidas gubernamentales específicas ni las cifras totales de contagios por cada patógeno más allá del incremento estacional señalado.
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Cobertura (6)
- Régimen cubano reconoce la circulación simultánea de seis enfermedades sin divulgar cifras oficiales Infobae · hace 6 h
- Dengue, hepatitis, Covid, chikungunya... el cóctel preocupante que circula en Cuba DIARIO DE CUBA · hace 6 h
- Cuba ante el reto epidemiológico: responsabilidad compartida Trabajadores.cu · hace 6 h
- Dengue en Cuba: casos de 2026 superan siete veces el nivel esperado Directorio Cubano · hace 6 h
- Alerta en Cuba por alza estacional de las enfermedades transmisibles Cubadebate · hace 6 h
- Alerta de Salud Pública en Cuba ante aumento de enfermedades transmisibles Directorio Cubano · hace 6 h
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