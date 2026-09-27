Alerta de Salud Pública en Cuba ante aumento de enfermedades transmisibles

Los habitantes en Cuba enfrentan una alerta de salud pública ante la circulación simultánea de enfermedades transmisibles como dengue, hepatitis, Covid y chikungunya. La situación epidemiológica registra casos de dengue que superan siete veces el nivel esperado para el período actual.

Diversos medios, entre ellos Directorio Cubano, Cubadebate, Trabajadores.cu y Diario de Cuba, informan sobre este reto sanitario que demanda una responsabilidad compartida. Las coberturas actuales no especifican las medidas gubernamentales específicas ni las cifras totales de contagios por cada patógeno más allá del incremento estacional señalado.