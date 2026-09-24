Última Hora: Cuba actualizará las tarifas consulares para pasaportes, visas y otros trámites a partir de o ...

Ciertos trámites consulares en el exterior duplicarán su costo tras el anuncio oficial de nuevas tarifas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. La medida comprende la actualización del arancel consular para pasaportes, visas y otros procedimientos, incluyendo certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales, según informaron medios como Directorio Cubano, Asere Noticias y Periódico Cubano.

La implementación de estos nuevos precios comenzará el 1 de octubre de 2026. La cobertura detalla los cambios en los costos de los servicios consulares, mientras que las fuentes oficiales especifican el ajuste arancelario sin que los reportes actuales profundicen en los detalles operativos adicionales.