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Última Hora: Cuba actualizará las tarifas consulares para pasaportes, visas y otros trámites a partir de o ...

Un trámite en un consulado cubano podrá costar el doble a partir del próximo mes.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Última Hora: Cuba actualizará las tarifas consulares para pasaportes, visas y otros trámites a partir de o ...
  • Punto central: Un trámite en un consulado cubano podrá costar el doble a partir del próximo mes.
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El resumen

Ciertos trámites consulares en el exterior duplicarán su costo tras el anuncio oficial de nuevas tarifas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. La medida comprende la actualización del arancel consular para pasaportes, visas y otros procedimientos, incluyendo certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales, según informaron medios como Directorio Cubano, Asere Noticias y Periódico Cubano.

La implementación de estos nuevos precios comenzará el 1 de octubre de 2026. La cobertura detalla los cambios en los costos de los servicios consulares, mientras que las fuentes oficiales especifican el ajuste arancelario sin que los reportes actuales profundicen en los detalles operativos adicionales.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuándo entran en vigor las nuevas tarifas consulares?

A partir del 1 de octubre de 2026, según la actualización del arancel consular anunciada por el MINREX.

¿Qué documentos y trámites están afectados por la medida?

La actualización incluye pasaportes, visas, certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales.

¿Qué medios informaron sobre el incremento de los precios?

La noticia fue reportada por Directorio Cubano, Asere Noticias, Periódico Cubano y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

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Cuba MINREX Consulado Pasaporte Trámites

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