Cuba debuta con triunfo ante República Dominicana en el Campeonato Continental NORCECA

El marcador no fue detallado en los informes, pero la victoria se confirmó oficialmente por los medios cubanos.



Según Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias, el encuentro se jugó en Canadá, donde se reúnen ocho selecciones nacionales – tanto masculinas como femeninas – como informó Momento Deportivo RD. Radioreloj.cu y Trabajadores.cu confirmaron que el próximo reto de Cuba será enfrentar a Estados Unidos, mientras El Vocero de Puerto Rico resaltó la confianza del capitán Jamille Torres en que su selección también puede ser competitiva. Además, la coincidencia con el inicio del Preolímpico significa que los entrenadores deben ajustar tácticas con tiempo limitado.

UU., ya que definirá la posición de liderazgo en el grupo y contribuirá a la tabla de clasificación del Preolímpico. Asimismo, el desempeño de Puerto Rico, impulsado por la declaración de Jamille Torres, será otro punto focal para anticipar el ranking final del campeonato. Se espera que el próximo cruce contra Estados Unidos se juegue en la misma sede canadiense, manteniendo la presión logística.

Los resultados de los demás equipos también influirán en la clasificación final, según la estructura anunciada por la organización del torneo.