Cuba debuta con triunfo ante República Dominicana en el Campeonato Continental NORCECA
Cuba arranca con triunfo en su debut contra República Dominicana en el Continental NORCECA, mientras se prepara para enfrentar a EE. UU. en Canadá.
El resumen
El marcador no fue detallado en los informes, pero la victoria se confirmó oficialmente por los medios cubanos.\n\nSegún Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias, el encuentro se jugó en Canadá, donde se reúnen ocho selecciones nacionales – tanto masculinas como femeninas – como informó Momento Deportivo RD. Radioreloj.cu y Trabajadores.cu confirmaron que el próximo reto de Cuba será enfrentar a Estados Unidos, mientras El Vocero de Puerto Rico resaltó la confianza del capitán Jamille Torres en que su selección también puede ser competitiva. Además, la coincidencia con el inicio del Preolímpico significa que los entrenadores deben ajustar tácticas con tiempo limitado.
UU., ya que definirá la posición de liderazgo en el grupo y contribuirá a la tabla de clasificación del Preolímpico. Asimismo, el desempeño de Puerto Rico, impulsado por la declaración de Jamille Torres, será otro punto focal para anticipar el ranking final del campeonato. Se espera que el próximo cruce contra Estados Unidos se juegue en la misma sede canadiense, manteniendo la presión logística.
Los resultados de los demás equipos también influirán en la clasificación final, según la estructura anunciada por la organización del torneo.
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Cobertura (8)
- Cuba ante Dominicana y EEUU en voleibol radioreloj.cu · hace 11 h
- Voleibol cubano: hoy comienza la batalla trabajadores.cu · hace 11 h
- Cuba ante Dominicana y Estados Unidos en torneos de voleibol (m y f) Cubahora · hace 11 h
- Cuba ante Dominicana y Estados Unidos hoy en torneos de voleibol (m y f) Agencia Cubana de Noticias, ACN · hace 11 h
- Ocho equipos jugarán el Continental Norceca (m) en Canadá Momento Deportivo RD · hace 11 h
- Odisea antes del debut: Cuba llegará a Canadá el mismo día que comienza el Preolímpico CiberCuba · hace 11 h
- Jamille Torres confía en que Puerto Rico puede “dar un palo” en el NORCECA El Vocero de Puerto Rico · hace 11 h
- Cuba debuta con triunfo ante República Dominicana en el Campeonato Continental NORCECA Cubadebate · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos equipos participan en el Campeonato Continental NORCECA?
Según Momento Deportivo RD, ocho selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, compiten en el torneo.
¿Dónde se está disputando el campeonato de voleibol NORCECA?
Los partidos se están desarrollando en Canadá, como indica la cobertura de Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias.
¿Cuál es el próximo rival de Cuba después de su victoria sobre República Dominicana?
Cuba se prepara para enfrentar a Estados Unidos en el siguiente encuentro del campeonato, según Radioreloj.cu y Trabajadores.cu.
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