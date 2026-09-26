España vs. Inglaterra EN VIVO por UEFA Nations League: hora, canal y pronóstico

El 26 de septiembre de 2026, la cobertura informativa se centra en el partido de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra, abarcando detalles sobre horarios, canales de transmisión y previas en directo. Diversos medios y portales deportivos siguen de cerca la última hora de la selección española y el combinado inglés.

Los reportes detallan las posibles alineaciones para el encuentro, mencionando la presencia de futbolistas como Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams y Eric García por parte de España, así como a Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane bajo las órdenes de Tuchel en Inglaterra. Los aficionados y seguidores de ambos equipos siguen las actualizaciones en vivo sobre el partido, a la espera de conocer el desarrollo oficial del encuentro de la UEFA Nations League.