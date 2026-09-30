Capturan a José Walther Manrique en España, esposo de Karla Saud, ambos vinculados al caso Progen

La cobertura de medios como El Comercio, Primicias, Expreso, Infobae y El Universo detalla que Manrique habría ocultado motores usados y es investigado por corrupción. Reimberg confirmó la captura por parte de Interpol España, mientras que la información sobre los detalles específicos de su extradición o los pasos legales subsiguientes sigue sin precisarse en los reportes actuales.

La cobertura no especifica las fechas exactas en las que se emitieron las órdenes internacionales ni los plazos formales para su traslado a territorio ecuatoriano, detalles que permanecen pendientes en el desarrollo de la noticia.