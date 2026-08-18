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Emiratos Árabes Unidos detecta dos misiles iraníes rumbo a su territorio

Emiratos Árabes Unidos detecta dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia su territorio en medio de una escalada regional.

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El resumen

Emiratos Árabes Unidos ha detectado y acusado a Irán de lanzar dos misiles balísticos directamente hacia su territorio, lo que representa una amenaza inminente y directa en la región. La detección de estos proyectiles ocurre en el marco de una escalada de tensiones ya existente entre Estados Unidos e Irán.

Tras la identificación de los misiles, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos emitieron una solicitud urgente dirigida a su población para que se resguarde de inmediato ante el peligro en el espacio aéreo y terrestre. La situación actual se mantiene en desarrollo con la detección de esta amenaza de misil dirigida contra el territorio emiratí, según recogen diversos medios internacionales que siguen de cerca los acontecimientos de esta jornada.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué detectó Emiratos Árabes Unidos?

Detectó dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia su territorio.

¿Qué medida se pidió a la población?

Las autoridades pidieron a la población que se resguarde.

¿Qué contexto rodea este evento?

Ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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