Capitán Smit Machchhar: el piloto y padre "jovial" que frustró el ataque de Flydubai
El capitán Smit Machchhar es aclamado como héroe tras frustrar un ataque de apuñalamiento en cabina durante un vuelo de Flydubai.
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El resumen
El capitán indio Smit Machchhar, descrito como un padre jovial, frustró un ataque en pleno vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Según la cobertura de medios como CNN en Español, Los Angeles Times y Chicago Tribune, el copiloto apuñaló al piloto y los pasajeros intervinieron para detener la agresión, lo que obligó a realizar un aterrizaje urgente.
La información disponible indica que el vuelo desató momentos de terror donde los pasajeros se defendieron, mientras que el nombre y el motivo del atacante aún se desconocen tras el aterrizaje.
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Cobertura (7)
- Capitán indio es aclamado como un héroe tras el ataque en cabina en vuelo de FlyDubai a Israel apnews.com · hace 4 h
- Qué se sabe sobre el apuñalamiento en un vuelo rumbo a Israel que califican como un "intento de atentado terrorista" BBC · hace 4 h
- "Estaba seguro de que iba a morir": así era el vuelo de Flydubai donde los pasajeros se defendieron de un ataque aterrador CNN en Español · hace 4 h
- Capitán indio es aclamado como un héroe tras el ataque en cabina en vuelo de FlyDubai a Israel Chicago Tribune · hace 4 h
- Copiloto apuñala a piloto en vuelo de EAU a Israel; pasajeros intervienen para detener el ataque Los Angeles Times · hace 4 h
- Se desconoce el nombre y motivo del atacante tras aterrizaje urgente de vuelo de FlyDubai a Israel San Antonio Express-News · hace 4 h
- Capitán Smit Machchhar: el piloto y padre "jovial" que frustró el ataque de Flydubai CNN en Español · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Smit Machchhar?
Es el capitán indio del vuelo de Flydubai y padre jovial que fue agredido en la cabina.
¿Qué sucedió durante el vuelo?
El copiloto apuñaló al piloto y los pasajeros intervinieron para detener el ataque, provocando un aterrizaje urgente.
¿Se conocen los motivos del atacante?
No, la cobertura señala que tanto el nombre como el motivo del atacante se desconocen.
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