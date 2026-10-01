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Capitán Smit Machchhar: el piloto y padre "jovial" que frustró el ataque de Flydubai

El capitán Smit Machchhar es aclamado como héroe tras frustrar un ataque de apuñalamiento en cabina durante un vuelo de Flydubai.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Capitán Smit Machchhar: el piloto y padre "jovial" que frustró el ataque de Flydubai
  • Punto central: El capitán Smit Machchhar es aclamado como héroe tras frustrar un ataque de apuñalamiento en cabina durante un vuelo de Flydubai.
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🇪🇸 Espanol 1 oct, 10:09 UTC
🇬🇧 Ingles 1 oct, 04:16 UTC · The New York Times

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El resumen

El capitán indio Smit Machchhar, descrito como un padre jovial, frustró un ataque en pleno vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Según la cobertura de medios como CNN en Español, Los Angeles Times y Chicago Tribune, el copiloto apuñaló al piloto y los pasajeros intervinieron para detener la agresión, lo que obligó a realizar un aterrizaje urgente.

La información disponible indica que el vuelo desató momentos de terror donde los pasajeros se defendieron, mientras que el nombre y el motivo del atacante aún se desconocen tras el aterrizaje.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Quién es Smit Machchhar?

Es el capitán indio del vuelo de Flydubai y padre jovial que fue agredido en la cabina.

¿Qué sucedió durante el vuelo?

El copiloto apuñaló al piloto y los pasajeros intervinieron para detener el ataque, provocando un aterrizaje urgente.

¿Se conocen los motivos del atacante?

No, la cobertura señala que tanto el nombre como el motivo del atacante se desconocen.

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