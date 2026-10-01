Capitán Smit Machchhar: el piloto y padre "jovial" que frustró el ataque de Flydubai

El capitán indio Smit Machchhar, descrito como un padre jovial, frustró un ataque en pleno vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Según la cobertura de medios como CNN en Español, Los Angeles Times y Chicago Tribune, el copiloto apuñaló al piloto y los pasajeros intervinieron para detener la agresión, lo que obligó a realizar un aterrizaje urgente.

La información disponible indica que el vuelo desató momentos de terror donde los pasajeros se defendieron, mientras que el nombre y el motivo del atacante aún se desconocen tras el aterrizaje.