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Ketel Marte es colocado en lista de restringidos tras no presentarse en Fenway

Ketel Marte de los Diamondbacks es colocado en la lista de restringidos tras no presentarse en Fenway.

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El resumen

Ketel Marte, jugador de los Diamondbacks de Arizona, no se presentó al partido en Boston y fue colocado en la lista de jugadores restringidos. La medida disciplinaria o administrativa adoptada por Arizona se originó directamente por la falta de presentación del deportista al encuentro programado.

Las publicaciones señalan la situación como un misterio y detallan su repentina desaparición del roster antes del juego en Boston. La cobertura actual no especifica los motivos exactos de su ausencia ni detalla cuándo se reintegrará a la actividad con el equipo, dejando pendientes los siguientes pasos sobre su estatus en la lista de restringidos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipo colocó a Ketel Marte en la lista de restringidos?

Los Diamondbacks de Arizona.

¿Dónde debía disputarse el partido al que no se presentó?

En Fenway Park, en Boston.

¿Se conocen los motivos de su ausencia?

La cobertura no especifica las causas de su falta.

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Temas

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