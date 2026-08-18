Ketel Marte es colocado en lista de restringidos tras no presentarse en Fenway

Ketel Marte, jugador de los Diamondbacks de Arizona, no se presentó al partido en Boston y fue colocado en la lista de jugadores restringidos. La medida disciplinaria o administrativa adoptada por Arizona se originó directamente por la falta de presentación del deportista al encuentro programado.

Las publicaciones señalan la situación como un misterio y detallan su repentina desaparición del roster antes del juego en Boston. La cobertura actual no especifica los motivos exactos de su ausencia ni detalla cuándo se reintegrará a la actividad con el equipo, dejando pendientes los siguientes pasos sobre su estatus en la lista de restringidos.