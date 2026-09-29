¡EN VIVO! Brasil busca revancha de su incómodo amistoso anterior ante Australia
Brasil vence a Australia 4-2 en un amistoso marcado por la lesión y la alarma en torno a Raphinha.
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Cobertura (7)
- "Un favor al Real Madrid": un periodista del Barcelona acusa a Ancelotti tras la lesión de Raphinha Yahoo · hace 5 h
- Alarma Raphinha: sustituido en el Brasil-Australia y habrá pruebas médicas sport.es · hace 5 h
- El Barça, en alerta: Raphinha, sustituido con Brasil por molestias musculares en la pierna derecha MARCA · hace 5 h
- Alerta Raphinha Diario AS · hace 5 h
- Ancelotti mueve piezas y Brasil vence 4-2 a Australia en un amistoso RFI · hace 5 h
- Raphinha, Endrick y Vinicius salvan a Brasil de un 'bochorno' MARCA · hace 5 h
- Vinicius Júnior y Raphinha brillan en triunfo 4-2 de Brasil sobre Australia tras gresca AP News · hace 5 h
El resumen
La principal atención mediática se trasladó rápidamente al estado físico del delantero, luego de que Raphinha fuera sustituido debido a molestias musculares en la pierna derecha que obligarán a realizarle pruebas médicas. Medios como Yahoo, sport.es, MARCA y Diario AS reflejaron la preocupación del Barcelona ante la lesión de su jugador.
Paralelamente, la cobertura de Yahoo recogió acusaciones de un periodista del Barcelona hacia Ancelotti, señalando que la situación representa un favor al Real Madrid. Actualmente, la situación del delantero queda pendiente de los resultados médicos oficiales que confirmen el alcance de la dolencia muscular.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Brasil y Australia?
Brasil venció a Australia por un marcador de 4-2 en un encuentro amistoso.
¿Por qué hay preocupación en el Barcelona con Raphinha?
El jugador fue sustituido durante el partido de Brasil debido a molestias musculares en la pierna derecha y se someterá a pruebas médicas.
¿Qué jugadores destacaron en la victoria de Brasil?
Las coberturas señalan la participación destacada de Raphinha, Endrick y Vinicius Júnior durante el encuentro.
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