¡EN VIVO! Brasil busca revancha de su incómodo amistoso anterior ante Australia

La principal atención mediática se trasladó rápidamente al estado físico del delantero, luego de que Raphinha fuera sustituido debido a molestias musculares en la pierna derecha que obligarán a realizarle pruebas médicas. Medios como Yahoo, sport.es, MARCA y Diario AS reflejaron la preocupación del Barcelona ante la lesión de su jugador.

Paralelamente, la cobertura de Yahoo recogió acusaciones de un periodista del Barcelona hacia Ancelotti, señalando que la situación representa un favor al Real Madrid. Actualmente, la situación del delantero queda pendiente de los resultados médicos oficiales que confirmen el alcance de la dolencia muscular.