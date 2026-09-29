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¡EN VIVO! Brasil busca revancha de su incómodo amistoso anterior ante Australia

Brasil vence a Australia 4-2 en un amistoso marcado por la lesión y la alarma en torno a Raphinha.

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  • Clave informativa: ¡EN VIVO! Brasil busca revancha de su incómodo amistoso anterior ante Australia
  • Punto central: Brasil vence a Australia 4-2 en un amistoso marcado por la lesión y la alarma en torno a Raphinha.
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Cobertura (7)

El resumen

La principal atención mediática se trasladó rápidamente al estado físico del delantero, luego de que Raphinha fuera sustituido debido a molestias musculares en la pierna derecha que obligarán a realizarle pruebas médicas. Medios como Yahoo, sport.es, MARCA y Diario AS reflejaron la preocupación del Barcelona ante la lesión de su jugador.

Paralelamente, la cobertura de Yahoo recogió acusaciones de un periodista del Barcelona hacia Ancelotti, señalando que la situación representa un favor al Real Madrid. Actualmente, la situación del delantero queda pendiente de los resultados médicos oficiales que confirmen el alcance de la dolencia muscular.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Brasil y Australia?

Brasil venció a Australia por un marcador de 4-2 en un encuentro amistoso.

¿Por qué hay preocupación en el Barcelona con Raphinha?

El jugador fue sustituido durante el partido de Brasil debido a molestias musculares en la pierna derecha y se someterá a pruebas médicas.

¿Qué jugadores destacaron en la victoria de Brasil?

Las coberturas señalan la participación destacada de Raphinha, Endrick y Vinicius Júnior durante el encuentro.

Velocidad

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