Famoso cantante muere junto a cuatro personas tras desplomarse su helicóptero

El hallazgo de los restos de un helicóptero desaparecido confirmó la muerte de cinco personas, entre ellas el empresario y amigo de Neymar, Bruno Avelar, según informaron diversos medios internacionales. Los reportes iniciales detallaron que la aeronave se desplomó, cobrándose la vida de todos los tripulantes a bordo.

Posteriormente, la cobertura incorporó la identidad del cantante Geraldo Antônio de Carvalho, también conocido como Rick Sollo, entre las víctimas fatales del siniestro aéreo ocurrido en Brasil. Medios como Univision difundieron material visual sobre el momento en que fue hallado tras su desaparición, mientras que otros portales como tn.com.ar hicieron eco de las reacciones y mensajes de despedida de los allegados, destacando el doloroso posteo de la viuda del empresario fallecido apenas un mes después de casarse.

El estado actual de la cobertura se centra en la confirmación oficial del deceso de los cinco ocupantes y las muestras de luto en redes sociales. Las informaciones disponibles hasta el momento no detallan las causas exactas que provocaron el desplome de la aeronave, un aspecto que la cobertura no especifica y que continúa pendiente de esclarecer en los reportes posteriores.