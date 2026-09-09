Ancelotti sacude Brasil: las 16 novedades en la convocatoria para la fecha FIFA tras el Mundial
Ancelotti renueva la selección brasileña con 16 caras nuevas y despierta polémica entre sus veteranos
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El resumen
Diario AS informó primero que el técnico Carlo Ancelotti presentó una lista de la selección brasileña con dieciséis novedades para la fecha FIFA que sigue al Mundial. La convocatoria incluye 16 cambios respecto a la lista anterior, marcando una renovación significativa del plantel. Recientemente, AP News y San Antonio Express‑News añadieron que gran parte de los nuevos convocados son jóvenes que actuarán en los partidos amistosos programados en Australia e India.
Yahoo también citó a Ancelotti elogiando la generación de centrocampistas de España, mientras que Infobae reportó el fuerte cuestionamiento de una estrella de Brasil, quien declaró “Acá las cosas no funcionan así”. Asimismo, as.com registró la reacción de Thiago Silva: “No se puede despedir a todo el mundo…”. Diez.HN repite la información de las 16 novedades.
Los distintos enfoques generan una tensión visible: algunos medios resaltan la apuesta por la juventud y los comentarios tácticos de Ancelotti, mientras que otros destacan la crítica interna de los jugadores veteranos. La lista con dieciséis nuevas caras sigue vigente y los amistosos en Australia e India se mantienen en la agenda, para afinar la estrategia.
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Respuestas rápidas
¿Cuántas novedades incluye la convocatoria de Brasil bajo Ancelotti?
La convocatoria incluye dieciséis novedades.
¿En qué países se jugarán los amistosos anunciados?
Los amistosos están programados en Australia e India.
¿Qué opiniones han expresado algunos jugadores sobre la nueva convocatoria?
Una estrella de la selección afirmó “Acá las cosas no funcionan así”, y Thiago Silva comentó “No se puede despedir a todo el mundo…”.
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