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La inflación mayorista repuntó en EEUU por la suba del petróleo en el marco de la guerra con Irán

El alza del petróleo, alimentada por la guerra con Irán, impulsa una inesperada explosión de la inflación mayorista en EE.UU.

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El resumen

Los consumidores sentirán el peso de precios más altos en la cadena de suministro, desde alimentos hasta combustibles, una perspectiva inesperada cuando el índice de precios al productor apenas subió 0,4 % en agosto. La sorpresa radica en que la inflación mayorista registró un repunte del 5,4 % anual, mucho mayor que el aumento moderado de los costos de producción. Este salto se vincula directamente a la escalada del petróleo, cuya cotización se disparó en el contexto de la guerra con Irán.

Según datos publicados por es.qz.com, la inflación mayorista en EE. Yahoo Finanzas puntualiza que los precios al productor subieron 0,4 % en el mismo mes, impulsados por mayores costos energéticos. AP News describe el alza del petróleo como motor de una inflación persistente, mientras Infobae relaciona esa subida con la actual confrontación entre EE.

En reacción, IndexBox reportó que el oro cayó 1,39 % tras el informe del PPI. El próximo reporte del PPI y la evolución de los precios del crudo serán clave para determinar si la presión inflacionaria se mantiene o se contiene, y para anticipar posibles ajustes de política monetaria en Estados Unidos.

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Respuestas rápidas

¿Qué factor principal ha impulsado el repunte de la inflación mayorista en EE. UU.?

El alza del petróleo, vinculada a la guerra con Irán, ha elevado los costos de energía y se refleja en la inflación mayorista que subió 5,4 % en agosto, según es.qz.com.

¿Cómo se refleja la subida del petróleo en otros mercados según la cobertura?

IndexBox señaló una caída del oro de 1,39 % tras el informe del PPI, mientras los precios al productor subieron 0,4 % por mayores costos energéticos, como indica Yahoo Finanzas.

¿Qué indicadores seguirán para evaluar la evolución de la inflación?

Los próximos informes del índice de precios al productor y los precios internacionales del crudo, junto con la respuesta de la política monetaria de la Reserva Federal, serán los puntos de referencia.

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inflación mayorista EE. UU. petróleo guerra Irán PPI oro

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