La aerolínea española Iberia ha anunciado la fecha prevista para reanudar sus vuelos directos con Cuba, en medio de informes sobre el mantenimiento de la suspensión de sus operaciones hacia la isla. Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Expansión, Periódico Cubano, El Nuevo Herald y CiberCuba, han difundido información divergente sobre los plazos, señalando que la interrupción de los vuelos se mantendría hasta mediados del año dos mil veintisiete debido a la crisis energética en el territorio cubano.

La situación actual se define por la fijación de un horizonte temporal para el regreso de la compañía aérea, mientras la cobertura periodística continúa centrada en el impacto de la crisis de energía sobre la conectividad internacional de la isla.