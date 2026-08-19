Aerolínea española Iberia pone fecha a su regreso a Cuba
La aerolínea española Iberia fija el calendario para su retorno a las rutas directas con Cuba.
El resumen
La aerolínea española Iberia ha anunciado la fecha prevista para reanudar sus vuelos directos con Cuba, en medio de informes sobre el mantenimiento de la suspensión de sus operaciones hacia la isla. Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Expansión, Periódico Cubano, El Nuevo Herald y CiberCuba, han difundido información divergente sobre los plazos, señalando que la interrupción de los vuelos se mantendría hasta mediados del año dos mil veintisiete debido a la crisis energética en el territorio cubano.
La situación actual se define por la fijación de un horizonte temporal para el regreso de la compañía aérea, mientras la cobertura periodística continúa centrada en el impacto de la crisis de energía sobre la conectividad internacional de la isla.
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Cobertura (5)
- Iberia anuncia cuándo retomará sus vuelos directos a Cuba Periódico Cubano · hace 22 min
- Iberia suspende los vuelos a Cuba hasta julio de 2027 Expansión · hace 22 min
- Iberia mantendrá la suspensión de vuelos a Cuba hasta junio de 2027 por la crisis energética de la isla EL PAÍS · hace 22 min
- Iberia anuncia cuándo prevé reanudar sus vuelos directos a Cuba El Nuevo Herald · hace 22 min
- Aerolínea española Iberia pone fecha a su regreso a Cuba CiberCuba · hace 22 min
Respuestas rápidas
¿Qué aerolínea ha anunciado fechas sobre sus vuelos a Cuba?
La aerolínea española Iberia.
¿Hasta cuándo se ha mencionado la suspensión de los vuelos?
Los reportes señalan suspensiones previstas hasta junio y julio de 2027.
¿Cuál es el motivo señalado para la suspensión de los vuelos?
La crisis energética que atraviesa la isla.
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