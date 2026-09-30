Vuelo con destino a Israel desviado después de que el piloto emitiera una señal de emergencia, según fuentes

5 fuentes informan sobre el desvío de un avión comercial que cubría la ruta entre Dubái e Israel. La aeronave de FlyDubai emitió una llamada de socorro durante el trayecto, lo que motivó el cambio de rumbo imprevisto hacia territorio saudí.

Los medios recogen divergencias sobre el motivo exacto del incidente. Mientras que DW.com apunta a un altercado entre los pilotos en cabina, otras coberturas se limitan a mencionar la emisión de la señal de emergencia y la llamada de socorro sin detallar el origen de la disputa.

La información disponible no especifica el estado actual de los pasajeros ni los detalles sobre la resolución del aterrizaje en Arabia Saudí, aspectos que la cobertura actual todavía no esclarece.