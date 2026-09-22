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Messi reveló la camiseta que usará en su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi reveló la camiseta y las botas especiales que usará en su despedida de la Selección Argentina.

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  • Clave informativa: Messi reveló la camiseta que usará en su despedida de la Selección Argentina
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El resumen

Lionel Messi ha dado a conocer la indumentaria especial que utilizará en su partido de despedida con la Selección Argentina, un acontecimiento que ha generado gran expectativa en el ámbito deportivo. La cobertura de medios como Olé, Clarin.com, Marca, ESPN Deportes e Infobae detalla la presentación de la camiseta y las botas históricas para la ocasión.

Asimismo, la información destaca que la selección nacional se prepara para nuevos entrenamientos y amistosos, mientras que compañeros como Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Ángel Di María han expresado sus reacciones sobre el retiro y han confirmado su participación en el evento. En paralelo, la venta de entradas para la despedida y los partidos amistosos concentra la atención del público, con detalles sobre los precios, las fechas de inicio de comercialización y las modalidades de compra según la información difundida por afa.com.ar y diversos medios de comunicación.

Los reportes periodísticos actuales no especifican las fechas exactas de todos los eventos programados ni los detalles logísticos definitivos sobre la disponibilidad de los boletos, por lo que la cobertura continúa centrada en los anuncios oficiales y las declaraciones de los futbolistas.

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Cobertura (15)

Respuestas rápidas

¿Qué reveló Lionel Messi sobre su despedida?

Lionel Messi reveló la camiseta especial y las botas que usará en su despedida de la Selección Argentina.

¿Qué se sabe sobre la venta de entradas?

La cobertura indica que se aproxima la venta de entradas para los amistosos y la despedida, informando sobre los precios y cómo comprarlas, aunque los detalles exactos dependen de los canales oficiales.

¿Qué dijeron los compañeros de selección?

Jugadores como Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Ángel Di María se refirieron al retiro del capitán, señalando que fue una sorpresa y confirmando su presencia en el evento.

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