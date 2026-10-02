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Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado”

José Molina confirma cambios en la alineación de Honduras y descarta arriesgar la salud de Denil Maldonado.

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  • Clave informativa: Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado”
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El resumen

La cobertura sobre la selección de Honduras registra movimientos en su alineación de cara al partido contra Martinica, enmarcada en una fecha FIFA que contempla cuatro partidos y 5,700 kilómetros en 11 días. Medios como Deportes TVC, ElHeraldo.hn, Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna y Diez.HN informan que el propio Denil Maldonado se autodescartó para el encuentro al señalar que no quiere arriesgar su integridad física, postura respaldada por el técnico José Molina al anunciar modificaciones en el equipo.

La atención se centra ahora en la decisión final confirmada respecto a Jorge Álvarez y David Ruiz para el enfrentamiento ante Martinica, mientras el plantel afronta el exigente calendario de compromisos previsto en el periodo actual.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué anunció José Molina sobre la selección de Honduras?

Anunció cambios en la alineación y confirmó que no arriesgarán la salud de Denil Maldonado.

¿Qué declaró Denil Maldonado ante el partido contra Martinica?

Se autodescartó para el encuentro señalando que no quiere arriesgar.

¿Qué otros jugadores figuran en la cobertura actual?

La cobertura confirma decisiones tomadas respecto a Jorge Álvarez y David Ruiz.

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