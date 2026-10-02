Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado”
José Molina confirma cambios en la alineación de Honduras y descarta arriesgar la salud de Denil Maldonado.
- Clave informativa: Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado”
- Punto central: José Molina confirma cambios en la alineación de Honduras y descarta arriesgar la salud de Denil Maldonado.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La cobertura sobre la selección de Honduras registra movimientos en su alineación de cara al partido contra Martinica, enmarcada en una fecha FIFA que contempla cuatro partidos y 5,700 kilómetros en 11 días. Medios como Deportes TVC, ElHeraldo.hn, Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna y Diez.HN informan que el propio Denil Maldonado se autodescartó para el encuentro al señalar que no quiere arriesgar su integridad física, postura respaldada por el técnico José Molina al anunciar modificaciones en el equipo.
La atención se centra ahora en la decisión final confirmada respecto a Jorge Álvarez y David Ruiz para el enfrentamiento ante Martinica, mientras el plantel afronta el exigente calendario de compromisos previsto en el periodo actual.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Cobertura (5)
- Confirman decisión final con Jorge Álvarez y David Ruiz para el partido vs Martinica Deportes TVC · hace 10 h
- José Molina manda advertencia a Martinica y confirma cambios en alineación de Honduras ElHeraldo.hn · hace 10 h
- Honduras, una fecha FIFA con cuatro partidos y 5,700 kilómetros en 11 días Diario Tiempo de Honduras · hace 10 h
- Maldonado se autodescarta ante Martinica: “No quiero arriesgar” Diario La Tribuna · hace 10 h
- Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado” Diez.HN · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué anunció José Molina sobre la selección de Honduras?
Anunció cambios en la alineación y confirmó que no arriesgarán la salud de Denil Maldonado.
¿Qué declaró Denil Maldonado ante el partido contra Martinica?
Se autodescartó para el encuentro señalando que no quiere arriesgar.
¿Qué otros jugadores figuran en la cobertura actual?
La cobertura confirma decisiones tomadas respecto a Jorge Álvarez y David Ruiz.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Concacaf habilita a Dereck Moncada tras apelar su tarjeta roja
Dereck Moncada jugará contra Martinica tras la decisión de la Concacaf de habilitarlo.
¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras
Honduras logra su primera victoria en la Nations League tras superar a Jamaica en un encuentro marcado por la expulsión de Dereck Moncada.
Honduras en alerta: así quedó la tabla de posiciones de la Nations League
La situación de Honduras en la Nations League genera alerta y expectativa en la ruta hacia la Copa Oro 2027.
Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras
Surinam venció dos a tres a Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf, amargando el debut del director técnico José Francisco Molina.
Manchester City, culpable de la mayoría de los cargos por infracciones financieras de la Premier League, según reportes
El Manchester City ha sido declarado culpable de múltiples infracciones financieras en la Premier League, según trasciende en la cobertura actual.
Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula
El asesinato a balazos del exjugador del Real España conocido como 'Piola' frente al mercado Guamilito genera consternación en San Pedro Sula.