Molina anuncia cambios en la H: “No arriesgaremos la salud de Denil Maldonado”

La cobertura sobre la selección de Honduras registra movimientos en su alineación de cara al partido contra Martinica, enmarcada en una fecha FIFA que contempla cuatro partidos y 5,700 kilómetros en 11 días. Medios como Deportes TVC, ElHeraldo.hn, Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna y Diez.HN informan que el propio Denil Maldonado se autodescartó para el encuentro al señalar que no quiere arriesgar su integridad física, postura respaldada por el técnico José Molina al anunciar modificaciones en el equipo.

La atención se centra ahora en la decisión final confirmada respecto a Jorge Álvarez y David Ruiz para el enfrentamiento ante Martinica, mientras el plantel afronta el exigente calendario de compromisos previsto en el periodo actual.