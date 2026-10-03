¿Por qué canal están dando el partido de Martinica vs Honduras?

Tras la derrota de Honduras frente a Martinica, la cobertura periodística de medios como El Comercio Perú, Deportes TVC, ElHeraldo.hn y Diez.HN se centra en la transmisión televisiva del encuentro y en cómo queda conformada la tabla de posiciones del Grupo B. Los reportes detallan las opciones de visualización mediante streaming online y televisión, respondiendo a las dudas de la afición sobre los canales habilitados para seguir los partidos.

En cuanto a los próximos pasos para la selección de Honduras, la cobertura actual plantea interrogantes sobre cuándo y contra quién será su siguiente encuentro en el torneo continental, sin que los reportes especifiquen todavía los detalles oficiales de dichos compromisos futuros.