NFL: Tyreek Hill podría firmar pronto con un equipo, agente
Tyreek Hill podría regresar a la NFL en los próximos días, con los Kansas City Chiefs emergiendo como un posible destino.
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Cobertura (5)
- Tyreek Hill aviva las especulaciones sobre un regreso a la NFL con una publicación que sugiere un traslado hacia el norte marca usa · hace 4 h
- Se espera que el WR Tyreek Hill firme con un equipo 'en los próximos días' DAZN · hace 4 h
- Chiefs se mueven y contactan a superestrella debido a una lesión preocupante Yahoo · hace 4 h
- Tyreek Hill aviva los rumores sobre un posible reencuentro con los « Chiefs » con una publicación enigmática, mientras su antiguo equipo pierde a dos receptores por lesión Fox News · hace 4 h
- NFL: Tyreek Hill podría firmar pronto con un equipo, agente ESPN Deportes · hace 4 h
El resumen
El futuro profesional de Tyreek Hill se ha convertido en el centro de atención tras confirmarse que el receptor podría firmar con un equipo próximamente. La urgencia aumenta para los Kansas City Chiefs, quienes han contactado a la superestrella debido a que han perdido a dos de sus receptores por lesiones preocupantes.
La situación se intensificó cuando Hill realizó una publicación enigmática sugiriendo un traslado hacia el norte, lo que avivó las especulaciones sobre un reencuentro con su antiguo equipo. Marca USA y Fox News señalan que este movimiento en redes sociales ha impulsado los rumores sobre su destino final.
Según información de ESPN Deportes y DAZN, el agente del jugador indica que la firma con un equipo se espera que ocurra en los próximos días, mientras el mercado se mantiene atento a la resolución del vínculo entre Hill y los Chiefs.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo firmaría Tyreek Hill con un equipo?
Según su agente y reportes de DAZN, se espera que firme en los próximos días.
¿Por qué los Kansas City Chiefs están interesados en él?
El equipo ha contactado al jugador debido a que dos de sus receptores sufrieron lesiones.
¿Qué sugirió Tyreek Hill en sus redes sociales?
Hizo una publicación enigmática que sugiere un traslado hacia el norte, alimentando los rumores de un regreso a los Chiefs.
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