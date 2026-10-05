NFL: Tyreek Hill podría firmar pronto con un equipo, agente

El futuro profesional de Tyreek Hill se ha convertido en el centro de atención tras confirmarse que el receptor podría firmar con un equipo próximamente. La urgencia aumenta para los Kansas City Chiefs, quienes han contactado a la superestrella debido a que han perdido a dos de sus receptores por lesiones preocupantes.

La situación se intensificó cuando Hill realizó una publicación enigmática sugiriendo un traslado hacia el norte, lo que avivó las especulaciones sobre un reencuentro con su antiguo equipo. Marca USA y Fox News señalan que este movimiento en redes sociales ha impulsado los rumores sobre su destino final.

Según información de ESPN Deportes y DAZN, el agente del jugador indica que la firma con un equipo se espera que ocurra en los próximos días, mientras el mercado se mantiene atento a la resolución del vínculo entre Hill y los Chiefs.