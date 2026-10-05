Medvedev, descalificado ante Djokovic en el Abierto de China tras lastimar a un espectador

El tenista ruso Daniil Medvedev fue descalificado en su partido frente al serbio Novak Djokovic en el Abierto de China, tras lastimar a un espectador al golpear una pelota. Como consecuencia directa de esta expulsión, Djokovic avanzó a la final del torneo en Pekín, donde buscará alcanzar su título número 102 en el circuito.

La cobertura de medios como MARCA, CNN en Español, Infobae, Yahoo y San Antonio Express-News detalla que la sanción para Medvedev tras su expulsión en Pekín incluye la pérdida de 200 puntos en el ranking y una cantidad de 219.295 dólares. Asimismo, los reportes señalan que Gauff frenó a una promesa local en la competición paralela.

La información disponible hasta el momento no especifica mayores detalles sobre la sanción disciplinaria adicional que el ruso podría recibir por parte de los organizadores, ni el estado exacto de salud de la persona afectada tras el impacto de la pelota.