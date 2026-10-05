Medvedev, descalificado ante Djokovic en el Abierto de China tras lastimar a un espectador
Medvedev fue descalificado ante Djokovic en el Abierto de China tras lastimar a un espectador con una pelota.
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El resumen
El tenista ruso Daniil Medvedev fue descalificado en su partido frente al serbio Novak Djokovic en el Abierto de China, tras lastimar a un espectador al golpear una pelota. Como consecuencia directa de esta expulsión, Djokovic avanzó a la final del torneo en Pekín, donde buscará alcanzar su título número 102 en el circuito.
La cobertura de medios como MARCA, CNN en Español, Infobae, Yahoo y San Antonio Express-News detalla que la sanción para Medvedev tras su expulsión en Pekín incluye la pérdida de 200 puntos en el ranking y una cantidad de 219.295 dólares. Asimismo, los reportes señalan que Gauff frenó a una promesa local en la competición paralela.
La información disponible hasta el momento no especifica mayores detalles sobre la sanción disciplinaria adicional que el ruso podría recibir por parte de los organizadores, ni el estado exacto de salud de la persona afectada tras el impacto de la pelota.
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Cobertura (7)
- Djokovic avanza ante Medvedev en Pekín tras un walkover Sofascore · hace 2 h
- El serbio Djokovic peleará en Pekín por su título 102 tras la descalificación del ruso Medvedev Infobae · hace 2 h
- Djokovic llega a la final tras descalificación de Medvedev y Gauff frena a promesa local Yahoo · hace 2 h
- Djokovic peleará en Pekín por su título 102 Notimérica · hace 2 h
- Las consecuencias de la expulsión de Pekín para Medvedev: pierde 200 puntos y 219.295 dólares MARCA · hace 2 h
- Medvedev descalificado del Abierto de China por golpear a un espectador con una pelota ante Djokovic San Antonio Express-News · hace 2 h
- Medvedev, descalificado ante Djokovic en el Abierto de China tras lastimar a un espectador CNN en Español · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Por qué fue descalificado Daniil Medvedev?
Medvedev fue descalificado tras lastimar a un espectador al golpear una pelota durante su partido contra Novak Djokovic.
¿Quién avanzó a la final tras la descalificación?
Novak Djokovic avanzó a la final del Abierto de China en Pekín tras la expulsión de su oponente.
¿Qué consecuencias económicas y deportivas sufrió Medvedev?
Perdió 200 puntos en el ranking y la suma de 219.295 dólares, además de quedar fuera del torneo.
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