Columbus - Inter Miami en vivo: resultado de Messi hoy y goles de MLS 2026, en directo
El Inter Miami cayó ante Columbus Crew en el último partido de Lionel Messi previo a su despedida de la Selección argentina.
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El resumen
Los aficionados del Inter Miami y de la Selección argentina experimentan el impacto del reciente resultado en la MLS, donde el equipo cayó por 2-1 frente al Columbus Crew. La cobertura de medios como TN, La Nación, Infobae, Diario AS, Vietnam.vn, El Zonda y Sports Illustrated detalló las formaciones, la previa con pronósticos sobre el rendimiento visitante y el gol de tiro libre convertido por Messi.
Asimismo, la información destaca su proximidad a un récord en esa vía de ejecución y su conteo personal frente a Cristiano Ronaldo. Las próximas coberturas se mantendrán atentas al desarrollo de su despedida de la Selección argentina y al próximo compromiso frente a Benín, mientras la cobertura no especifica aún más detalles sobre los siguientes encuentros del Inter Miami en el torneo.
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Cobertura (15)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Columbus Crew e Inter Miami?
El Columbus Crew venció 2-1 al Inter Miami.
¿Qué se destaca sobre la actuación de Lionel Messi en el encuentro?
La cobertura señala que anotó un gol de tiro libre y que este fue su último partido con el Inter Miami antes de su despedida de la Selección argentina.
¿Qué compromiso sigue para Lionel Messi tras este partido?
Los titulares mencionan su despedida de la Selección argentina y un amistoso programado ante Benín.
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