Los aficionados del Inter Miami y de la Selección argentina experimentan el impacto del reciente resultado en la MLS, donde el equipo cayó por 2-1 frente al Columbus Crew. La cobertura de medios como TN, La Nación, Infobae, Diario AS, Vietnam.vn, El Zonda y Sports Illustrated detalló las formaciones, la previa con pronósticos sobre el rendimiento visitante y el gol de tiro libre convertido por Messi.

Asimismo, la información destaca su proximidad a un récord en esa vía de ejecución y su conteo personal frente a Cristiano Ronaldo. Las próximas coberturas se mantendrán atentas al desarrollo de su despedida de la Selección argentina y al próximo compromiso frente a Benín, mientras la cobertura no especifica aún más detalles sobre los siguientes encuentros del Inter Miami en el torneo.