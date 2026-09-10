Bombazo total: James Rodríguez tendría acuerdo con Atlético Nacional

La información, difundida simultáneamente por varios portales, responde a la pregunta que ha rondado a los aficionados: ¿regresará el delantero colombiano al fútbol de su país? ESPN Deportes habló de los 'guiños' que el club ha mostrado para ilusionar a la afición. Además, Carlos Antonio Vélez, citado por semana.com, celebró el movimiento con un entusiasta 'Vamos que vamos'.

AS Colombia titula su pieza como 'James Rodríguez, a un paso de Atlético Nacional', mientras El Colombiano relata el 'coqueteo que terminó convenciendo a James'. Por ello, la certeza del fichaje sigue en tela de juicio. Los próximos pasos incluyen un comunicado oficial del club, la publicación de un contrato definitivo o una entrevista del propio James confirmando su regreso.

Los analistas de la liga esperarán la rueda de prensa del presidente de Atlético Nacional, prevista para mediados de la próxima semana, para validar el acuerdo y conocer las condiciones contractuales. La atención también está en posibles reacciones de los rivales de la liga y en la confirmación de los términos salariales antes de que el fichaje se haga efectivo.