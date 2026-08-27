Santa Fe eliminó a River: aumentó millonaria ganancia en Sudamericana
Santa Fe avanza a cuartos de la Copa Sudamericana tras vencer a River en dramática tanda de penales, desatando el enojo de la afición
Cobertura (9)
- Hall caliente en el Monumental: insultos y "que vuelva Ramón" Olé · hace 10 h
- Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Santa Fe El Espectador · hace 10 h
- El silencio de Coudet tras la eliminación: ¿sigue? Olé · hace 10 h
- River, eliminado con papelón de la Copa Sudamericana: pese a Beltrán, Independiente Santa Fe le ganó una dramática definición por penales Clarin.com · hace 10 h
- Los hinchas de River explotaron en el hall del Monumental: "Que se vayan todos", "que vuelva Ramón" y más TyC Sports · hace 10 h
- La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana Infobae · hace 10 h
- El veredicto del público de River con respecto a Coudet ESPN Deportes · hace 10 h
- Santa Fe elimina por penales a River Plate y avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana San Antonio Express-News · hace 10 h
- Santa Fe eliminó a River: aumentó millonaria ganancia en Sudamericana Futbolred · hace 10 h
El resumen
Olé informó que, tras la eliminación de River Plate, el hall del Monumental se llenó de insultos y consignas como "que vuelva Ramón", reflejando el malestar inmediato de los hinchas.\n\nEl Espectador y el San Antonio Express‑News confirmaron que Independiente Santa Fe superó a River en una definición por penales, asegurando su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; Futbolred añadió que el triunfo generó una ganancia millonaria para el club.\n\nMientras Olé destacó el silencio de Eduardo Coudet después del proceso, Infobae describió una decisión tomada por el técnico y ESPN Deportes reportó el veredicto del público riverplatense, evidenciando distintas narrativas sobre la postura del entrenador.\n\nCon la eliminación confirmada, River queda fuera de la competición y Santa Fe se prepara para su próximo encuentro en los cuartos, mientras la afición riverplatense mantiene su crítica abierta a la dirección técnica.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador y el método de desempate entre Santa Fe y River?
La eliminación se resolvió en una tanda de penales tras un empate tras los 90 minutos, según la cobertura de El Espectador y San Antonio Express‑News.
¿Qué reacción tuvo la afición de River en el Monumental?
Los hinchas expresaron insultos y consignas como "que vuelva Ramón" y "que se vayan todos", reportado por Olé y TyC Sports.
¿Cómo se describe la postura de Eduardo Coudet tras la eliminación?
Olé señaló su silencio, mientras Infobae indicó que tomó una decisión y ESPN Deportes mostró el veredicto del público.
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