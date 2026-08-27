Santa Fe eliminó a River: aumentó millonaria ganancia en Sudamericana

Olé informó que, tras la eliminación de River Plate, el hall del Monumental se llenó de insultos y consignas como "que vuelva Ramón", reflejando el malestar inmediato de los hinchas.



El Espectador y el San Antonio Express‑News confirmaron que Independiente Santa Fe superó a River en una definición por penales, asegurando su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; Futbolred añadió que el triunfo generó una ganancia millonaria para el club.



Mientras Olé destacó el silencio de Eduardo Coudet después del proceso, Infobae describió una decisión tomada por el técnico y ESPN Deportes reportó el veredicto del público riverplatense, evidenciando distintas narrativas sobre la postura del entrenador.



Con la eliminación confirmada, River queda fuera de la competición y Santa Fe se prepara para su próximo encuentro en los cuartos, mientras la afición riverplatense mantiene su crítica abierta a la dirección técnica.