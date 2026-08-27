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Santa Fe eliminó a River: aumentó millonaria ganancia en Sudamericana

Santa Fe avanza a cuartos de la Copa Sudamericana tras vencer a River en dramática tanda de penales, desatando el enojo de la afición

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El resumen

Olé informó que, tras la eliminación de River Plate, el hall del Monumental se llenó de insultos y consignas como &quot;que vuelva Ramón&quot;, reflejando el malestar inmediato de los hinchas.\n\nEl Espectador y el San Antonio Express‑News confirmaron que Independiente Santa Fe superó a River en una definición por penales, asegurando su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; Futbolred añadió que el triunfo generó una ganancia millonaria para el club.\n\nMientras Olé destacó el silencio de Eduardo Coudet después del proceso, Infobae describió una decisión tomada por el técnico y ESPN Deportes reportó el veredicto del público riverplatense, evidenciando distintas narrativas sobre la postura del entrenador.\n\nCon la eliminación confirmada, River queda fuera de la competición y Santa Fe se prepara para su próximo encuentro en los cuartos, mientras la afición riverplatense mantiene su crítica abierta a la dirección técnica.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el marcador y el método de desempate entre Santa Fe y River?

La eliminación se resolvió en una tanda de penales tras un empate tras los 90 minutos, según la cobertura de El Espectador y San Antonio Express‑News.

¿Qué reacción tuvo la afición de River en el Monumental?

Los hinchas expresaron insultos y consignas como "que vuelva Ramón" y "que se vayan todos", reportado por Olé y TyC Sports.

¿Cómo se describe la postura de Eduardo Coudet tras la eliminación?

Olé señaló su silencio, mientras Infobae indicó que tomó una decisión y ESPN Deportes mostró el veredicto del público.

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Copa Sudamericana River Plate Independiente Santa Fe penales Coudet

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