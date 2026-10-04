México vs Estados Unidos EN VIVO: transmisión vía ESPN y TUDN

La cobertura del encuentro comenzó con las transmisiones en vivo a través de señales como ESPN y TUDN, situando el foco en el partido disputado entre las selecciones de México y Estados Unidos en la región de la Concacaf. Durante el desarrollo del encuentro reseñado por medios especializados, la selección mexicana se fue al descanso abajo en el marcador tras sufrir las jugadas y la presión del equipo estadounidense, destacando la participación de jugadores como Julian Hall y Tillman en el terreno de juego.

En la segunda parte del partido, la cobertura de MARCA, Mediotiempo, El País, Récord, TV Azteca, Plano Informativo y 365Scores detalla que Estados Unidos concretó la victoria por 3-0, señalando errores puntuales en la portería y el desempeño general del equipo. Tras el silbatazo final, los reportes registran que este resultado representa la primera derrota sufrida bajo la dirección de Rafa Márquez con la selección mexicana, un hecho que la cobertura actual califica como una noche para el olvido.