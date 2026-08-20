Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, llegó al altar en Cartagena: los detalles de la boda y quién es su esposa

La cobertura informativa registra que el periodista de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, llegó al altar en la ciudad de Cartagena. Posteriormente, la cobertura destacó detalles específicos sobre la unión y sobre la identidad de su esposa, de quien se señala que reside en Estados Unidos.

Diversos portales y medios como Caracol TV, KienyKe, El Espectador, Revista Semana y Besame.fm divulgaron aspectos de la celebración, incluyendo expresiones públicas asociadas al evento como “Por siempre, mi negra”. Actualmente, la información se concentra en los pormenores compartidos por los medios sobre la boda del comunicador.

La cobertura no detalla futuros acontecimientos ni especula sobre el desarrollo posterior de los hechos relacionados con la pareja.