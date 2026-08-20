Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, llegó al altar en Cartagena: los detalles de la boda y quién es su esposa
El periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano contrajo matrimonio en Cartagena, según la cobertura difundida este 20 de agosto de 2026.
El resumen
La cobertura informativa registra que el periodista de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, llegó al altar en la ciudad de Cartagena. Posteriormente, la cobertura destacó detalles específicos sobre la unión y sobre la identidad de su esposa, de quien se señala que reside en Estados Unidos.
Diversos portales y medios como Caracol TV, KienyKe, El Espectador, Revista Semana y Besame.fm divulgaron aspectos de la celebración, incluyendo expresiones públicas asociadas al evento como “Por siempre, mi negra”. Actualmente, la información se concentra en los pormenores compartidos por los medios sobre la boda del comunicador.
La cobertura no detalla futuros acontecimientos ni especula sobre el desarrollo posterior de los hechos relacionados con la pareja.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 56 min.
Respuestas rápidas
¿Quién es el periodista que se casó?
Se trata de Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol.
¿Dónde se realizó la boda?
La ceremonia de matrimonio se llevó a cabo en Cartagena.
¿Qué se sabe sobre la esposa del periodista?
La cobertura señala que su esposa vive en Estados Unidos.
Cobertura (6)
- Se casó querido periodista de Noticias Caracol en Cartagena, que vive con su pareja en EE. UU. Pulzo · hace 3 h
- Periodista de Noticias Caracol, Juan Camilo Merlano, se casó en Cartagena KienyKe · hace 3 h
- Así fue la boda de periodista de Noticias Caracol en Cartagena: “Por siempre, mi negra” Besame.fm · hace 3 h
- Periodista de Noticias Caracol se casó en Cartagena: su esposa vive en Estados Unidos Caracol TV · hace 3 h
- Juan Camilo Merlano, periodista de ‘Noticias Caracol’, se casó. Ella es su esposa El Espectador · hace 3 h
- Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, llegó al altar en Cartagena: los detalles de la boda y quién es su esposa Revista Semana · hace 3 h
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