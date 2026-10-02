Corea del Sur vs. Venezuela, EN VIVO: dónde verlo por TV y cómo seguirlo ONLINE

Los reportes iniciales sobre el encuentro deportivo, provenientes de medios como TyC Sports y Yahoo, se centraron en la transmisión en vivo por televisión y streaming online, además de la expectativa de un partido con muchos goles y juego de ida y vuelta según Vietnam.vn. Posteriormente, coberturas desde Ulsan y portales como starnewskorea.com informaron sobre un empate 0-0, destacando un primer tiempo asfixiante y declaraciones sobre el desempeño del equipo de Moreno tras un partido previo.

Actualmente, la cobertura continúa enfocada en el desarrollo de la fecha FIFA y las opciones disponibles para seguir las incidencias del enfrentamiento entre ambas selecciones.