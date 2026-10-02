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Corea del Sur vs. Venezuela, EN VIVO: dónde verlo por TV y cómo seguirlo ONLINE

Corea del Sur y Venezuela se enfrentan en un amistoso internacional de fecha FIFA en Ulsan.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Corea del Sur vs. Venezuela, EN VIVO: dónde verlo por TV y cómo seguirlo ONLINE
  • Punto central: Corea del Sur y Venezuela se enfrentan en un amistoso internacional de fecha FIFA en Ulsan.
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Cobertura (8)

El resumen

Los reportes iniciales sobre el encuentro deportivo, provenientes de medios como TyC Sports y Yahoo, se centraron en la transmisión en vivo por televisión y streaming online, además de la expectativa de un partido con muchos goles y juego de ida y vuelta según Vietnam.vn. Posteriormente, coberturas desde Ulsan y portales como starnewskorea.com informaron sobre un empate 0-0, destacando un primer tiempo asfixiante y declaraciones sobre el desempeño del equipo de Moreno tras un partido previo.

Actualmente, la cobertura continúa enfocada en el desarrollo de la fecha FIFA y las opciones disponibles para seguir las incidencias del enfrentamiento entre ambas selecciones.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se disputa el partido?

El encuentro se lleva a cabo en Ulsan.

¿Qué tipo de encuentro es?

Se trata de un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

¿Qué opciones existen para seguir el evento?

La cobertura incluye alternativas para ver el partido en vivo por televisión y streaming online.

Velocidad

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