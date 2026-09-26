Jorge Rodríguez dijo que se celebrarán cuatro procesos electorales en Venezuela

Jorge Rodríguez confirmó la celebración de cuatro procesos electorales en Venezuela, atados al lapso constitucional, tras finalizar el segundo ciclo de conversaciones. Este anuncio surge al término de dicha fase de negociaciones, donde también se adelantó la confirmación de una tercera ronda de diálogo programada para el mes de octubre.

Los reportes de medios como El Estímulo, Globovisión, La iguana TV, Diario Versión Final y elnacional.com centran su atención en las declaraciones oficiales sobre los comicios futuros y la continuidad de las conversaciones políticas, mientras que algunos análisis señalan contrastes en los mensajes emitidos por las figuras gubernamentales. La cobertura actual no detalla cuáles serán los cargos específicos a elegir en cada uno de los cuatro procesos ni las fechas exactas de su realización.

Tampoco se especifican los temas concretos que se abordarán en la próxima ronda de octubre ni los participantes confirmados para dicho encuentro.