Denuncian a la actriz Halle Berry por maltratar a su hijo de 12 años: su exesposo pide quitarle la tenencia

La demanda presentada por Olivier Martinez contra Halle Berry surge a raíz de acusaciones de supuestos malos tratos hacia el hijo de ambos, de 12 años, lo que ha llevado al actor a conseguir una orden de alejamiento y un cambio de custodia. Los detalles de la situación han trascendido a través de la cobertura de diversos medios internacionales como HOLA, El Mundo, Noticias de Gipuzkoa, EL PAÍS y Clarín, los cuales han difundido información sobre los mensajes enviados por el menor a su padre y las acusaciones específicas de estrangulamiento.

Las futuras decisiones judiciales sobre la tenencia completa del menor y la evolución de este proceso legal quedan pendientes ante la gravedad de las denuncias presentadas.