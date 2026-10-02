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Denuncian a la actriz Halle Berry por maltratar a su hijo de 12 años: su exesposo pide quitarle la tenencia

Olivier Martinez demanda a la actriz Halle Berry y solicita la custodia de su hijo de 12 años tras acusarla de supuestos malos tratos.

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Respuestas rápidas

¿Quién demandó a Halle Berry?

Su exesposo, el actor Olivier Martinez, presentó la demanda.

¿De qué se acusa a la actriz?

Se le acusa de supuestos malos tratos y de estrangular a su hijo de 12 años.

¿Qué medidas se han tomado hasta el momento?

Olivier Martinez ha conseguido una orden de alejamiento y un cambio de custodia, además de pedir la tenencia completa.

El resumen

La demanda presentada por Olivier Martinez contra Halle Berry surge a raíz de acusaciones de supuestos malos tratos hacia el hijo de ambos, de 12 años, lo que ha llevado al actor a conseguir una orden de alejamiento y un cambio de custodia. Los detalles de la situación han trascendido a través de la cobertura de diversos medios internacionales como HOLA, El Mundo, Noticias de Gipuzkoa, EL PAÍS y Clarín, los cuales han difundido información sobre los mensajes enviados por el menor a su padre y las acusaciones específicas de estrangulamiento.

Las futuras decisiones judiciales sobre la tenencia completa del menor y la evolución de este proceso legal quedan pendientes ante la gravedad de las denuncias presentadas.

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