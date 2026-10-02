A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Mónica Bellucci aborda el proceso de envejecimiento a los sesenta y dos años, señalando que se acepta el proceso con dignidad o se muere, según recogen medios como Infobae y La Vanguardia. Las coberturas también recogen reflexiones de la actriz sobre distintas etapas vitales, indicando que lo peor a los veinte años es mirar la vida con los ojos de una mujer adulta.

Diversos medios, entre ellos Barnafotopress, OkDiario y Vietnam.vn, abordan su figura vinculándola con conceptos como la eternidad en publicaciones editoriales y comparándola con una copa de buen vino, mientras que otros reportes mencionan declaraciones sobre la capacidad humana para desarrollar inteligencia artificial. La información disponible no detalla futuras agendas públicas de la actriz ni nuevos proyectos cinematográficos relacionados con estas declaraciones.