Purga de comandantes en Venezuela: solo un jefe de zona de la Guardia Nacional sobrevive a la ola de relevos desde enero

Delcy Rodríguez aplicó una reconfiguración y una razia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), afectando la estructura de mandos. La cobertura informativa, que incluye reportes de Infobae, detalla la designación de nuevos comandantes de ZODI y autoridades del Estado Mayor Conjunto por parte del Ceofanb.

Entre los nombramientos específicos figuran el G/D Acisclo Chaparro Godoy como nuevo comandante de la ZODI-Portuguesa y el GD José Gregorio Caldera Vivas al frente de la ZODI Lara, según la información difundida por medios como Diario Última Hora Digital, El Informador Venezuela y miranda.gob.ve. Los reportes actuales no especifican las motivaciones oficiales de estos relevos masivos en la jerarquía militar ni los detalles sobre el destino de los comandantes reemplazados.