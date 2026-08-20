Purga de comandantes en Venezuela: solo un jefe de zona de la Guardia Nacional sobrevive a la ola de relevos desde enero
Una amplia ola de relevos militares en Venezuela deja a un único jefe de zona de la Guardia Nacional en su cargo desde enero.
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El resumen
Delcy Rodríguez aplicó una reconfiguración y una razia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), afectando la estructura de mandos. La cobertura informativa, que incluye reportes de Infobae, detalla la designación de nuevos comandantes de ZODI y autoridades del Estado Mayor Conjunto por parte del Ceofanb.
Entre los nombramientos específicos figuran el G/D Acisclo Chaparro Godoy como nuevo comandante de la ZODI-Portuguesa y el GD José Gregorio Caldera Vivas al frente de la ZODI Lara, según la información difundida por medios como Diario Última Hora Digital, El Informador Venezuela y miranda.gob.ve. Los reportes actuales no especifican las motivaciones oficiales de estos relevos masivos en la jerarquía militar ni los detalles sobre el destino de los comandantes reemplazados.
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Cobertura (5)
- Delcy Rodríguez aplicó una razia en la FANB y reconfiguró el alto mando militar en Venezuela Emisora Costa del Sol 93.1 FM · hace 4 h
- G/D Acisclo Chaparro Godoy nuevo comandante de la ZODI-Portuguesa Diario Última Hora Digital · hace 4 h
- Designan al GD José Gregorio Caldera Vivas como comandante de la ZODI Lara El Informador Venezuela · hace 4 h
- Ceofanb designa nuevos comandantes de Zodi y autoridades del Estado Mayor Conjunto miranda.gob.ve · hace 4 h
- Purga de comandantes en Venezuela: solo un jefe de zona de la Guardia Nacional sobrevive a la ola de relevos desde enero Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién aplicó los cambios en la FANB?
Los reportes señalan que Delcy Rodríguez aplicó una razia y reconfiguró el alto mando militar.
¿Qué nuevos comandantes fueron nombrados?
La cobertura registra al G/D Acisclo Chaparro Godoy en la ZODI-Portuguesa y al GD José Gregorio Caldera Vivas en la ZODI Lara.
¿Cuánta resistencia queda en la Guardia Nacional?
La cobertura de Infobae indica que solo un jefe de zona de la Guardia Nacional sobrevive a la ola de relevos iniciada en enero.
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