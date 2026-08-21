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Cienciano vs. Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y se medirá contra Montevideo City Torque.

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El resumen

Cienciano logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 a pesar de caer ante Botafogo, lo que generó festejos en Cusco por el avance del equipo en el torneo continental. La cobertura de diversos medios, incluyendo a La República, Yahoo, Futbolperuano.com, RPP Noticias, Diario Libero y El Comercio Perú, destaca los detalles previos al encuentro de ida, centrando la atención en la fecha, hora y canal de transmisión para el duelo contra Montevideo City Torque.

Los seguidores del club y la localidad de Cusco esperan el desarrollo del partido de ida por los cuartos de final de la competencia internacional.

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Respuestas rápidas

¿Quién será el rival de Cienciano en los cuartos de final?

El rival de Cienciano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 será Montevideo City Torque.

¿Cómo clasificó Cienciano a los cuartos de final?

Cienciano avanzó a la siguiente fase pese a caer ante Botafogo.

¿Qué información detallan los medios sobre el partido?

Las publicaciones informan sobre la fecha, hora y canal del partido de ida por los cuartos de final.

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