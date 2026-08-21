Cienciano vs. Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 a pesar de caer ante Botafogo, lo que generó festejos en Cusco por el avance del equipo en el torneo continental. La cobertura de diversos medios, incluyendo a La República, Yahoo, Futbolperuano.com, RPP Noticias, Diario Libero y El Comercio Perú, destaca los detalles previos al encuentro de ida, centrando la atención en la fecha, hora y canal de transmisión para el duelo contra Montevideo City Torque.

Los seguidores del club y la localidad de Cusco esperan el desarrollo del partido de ida por los cuartos de final de la competencia internacional.