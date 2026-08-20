El total que ha gastado el Real Madrid en el mercado de fichajes y los dos clubes que lo superan

El Real Madrid factura una cifra millonaria en el mercado actual de fichajes de verano. A pesar de estas cifras récord por parte de la directiva encabezada por Florentino Pérez, la información periodística señala que existen dos clubes que superan al Real Madrid en el gasto total realizado durante este mercado de transferencias, según CNN en Español.

Las publicaciones también apuntan hacia las dudas habituales que rodean al equipo en el ámbito futbolístico, un aspecto que complica la lectura estrictamente financiera del club en este periodo de traspasos.