El total que ha gastado el Real Madrid en el mercado de fichajes y los dos clubes que lo superan
El Real Madrid alcanza cifras millonarias en el mercado de fichajes mientras surgen dudas y lo superan otros clubes.
El resumen
El Real Madrid factura una cifra millonaria en el mercado actual de fichajes de verano. A pesar de estas cifras récord por parte de la directiva encabezada por Florentino Pérez, la información periodística señala que existen dos clubes que superan al Real Madrid en el gasto total realizado durante este mercado de transferencias, según CNN en Español.
Las publicaciones también apuntan hacia las dudas habituales que rodean al equipo en el ámbito futbolístico, un aspecto que complica la lectura estrictamente financiera del club en este periodo de traspasos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 11 min.
Cobertura (5)
- Una cifra increíble: el Real Madrid recauda una enorme fortuna con la venta de sus jugadores este verano Goal.com · hace 6 h
- Florentino Pérez hace caja con la cantera: el Real Madrid factura 200 millones en ventas Libertad Digital · hace 6 h
- La increíble fábrica de millones del Madrid: 12 ventas y 200 millones MARCA · hace 6 h
- El Real Madrid, 225 millones en fichajes, pero las dudas de siempre | Fútbol EL PAÍS · hace 6 h
- El total que ha gastado el Real Madrid en el mercado de fichajes y los dos clubes que lo superan CNN en Español · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto ha ingresado el Real Madrid en ventas este verano?
La cobertura indica que el club factura 200 millones en ventas tras realizar 12 operaciones con jugadores y la cantera.
¿Cuánto ha gastado el Real Madrid en fichajes?
Los reportes señalan un gasto total de 225 millones en fichajes.
¿Qué posición ocupa el Real Madrid en gasto frente a otros clubes?
Existen dos clubes que superan al Real Madrid en el total gastado en el mercado de fichajes.
Temas
Tendencias relacionadas
James Rodríguez podría regresar a Europa con una oferta millonaria
Una oferta millonaria acerca a James Rodríguez al fútbol de Europa tras figurar en el radar de Turquía e Italia.
"Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto
Josef Martínez da por finalizada su etapa en la Vinotinto tras su fichaje por el Columbus Crew.
Enzo Fernández, en la encrucijada inglesa: del rechazo en Stamford Bridge al millonario interés del Manchester City
Un gigante europeo prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández mientras el Chelsea ya busca un recambio en el mercado.
Un error que costará caro: ¿Por qué el Real Madrid se arrepentirá de haber dejado escapar a Rodri?
El fichaje de Rodri por el Barcelona genera debate y divide al madridismo.
FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial
La FIFA destituye a su director de operaciones, Kevin Lamour, tras expresar críticas y oposición al proyecto de privatización del Mundial impulsado por Gianni Infantino.
Un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado
El delantero del Cagliari Yael Trepy se encuentra internado en grave estado en cuidados intensivos tras un accidente en una piscina.