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El total que ha gastado el Real Madrid en el mercado de fichajes y los dos clubes que lo superan

El Real Madrid alcanza cifras millonarias en el mercado de fichajes mientras surgen dudas y lo superan otros clubes.

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El resumen

El Real Madrid factura una cifra millonaria en el mercado actual de fichajes de verano. A pesar de estas cifras récord por parte de la directiva encabezada por Florentino Pérez, la información periodística señala que existen dos clubes que superan al Real Madrid en el gasto total realizado durante este mercado de transferencias, según CNN en Español.

Las publicaciones también apuntan hacia las dudas habituales que rodean al equipo en el ámbito futbolístico, un aspecto que complica la lectura estrictamente financiera del club en este periodo de traspasos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 11 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuánto ha ingresado el Real Madrid en ventas este verano?

La cobertura indica que el club factura 200 millones en ventas tras realizar 12 operaciones con jugadores y la cantera.

¿Cuánto ha gastado el Real Madrid en fichajes?

Los reportes señalan un gasto total de 225 millones en fichajes.

¿Qué posición ocupa el Real Madrid en gasto frente a otros clubes?

Existen dos clubes que superan al Real Madrid en el total gastado en el mercado de fichajes.

Temas

Real Madrid Florentino Pérez Fichajes Mercado de Verano Fútbol

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