Marileidy Paulino avanza a la final del Ultimate Championship tras dominar su fase semifinal

Marileidy Paulino está ya confirmada para la final del World Athletics Ultimate Championship 2026. La sorpresa es que, aunque entra como favorita tras su título olímpico, su pase se consiguió al dominar una semifinal que dejó a muchos observadores esperando un desempeño aún mayor. El hecho de que su victoria llegue con un tiempo de 49.58 segundos añade un matiz inesperado a una campaña que parecía segura. El portal Acento informó que Paulino clasificó a la final con 49.58, mientras Listín Diario y CDN Deportes registraron su debut triunfal en la semifinal.

Deultimominuto.com señaló que dominó la fase semifinal, y elcaribe.com.do anunció que correrá la final hoy. La cobertura también menciona a Martina Weil, que con su mejor marca del año avanzó a la final de 400 m en Budapest, y a Roxana Gómez, que llevó a Cuba a la final del Mundial, según jit.cu. Sin embargo, la presencia de rivales en forma complica la ruta de Paulino. La marcha de Martina Weil, quien cuenta con la mejor marca del año, y el impulso de Roxana Gómez para Cuba indican que la final reunirá velocidades competitivas.

El Nacional publicó una declaración previa de Paulino prometiendo un "súper bien", pero la combinación de talentos emergentes sugiere que el oro no está garantizado. Los aficionados pueden seguir la final a través del preview y la transmisión en vivo señalada por Olympics.com, que incluye instrucciones para ver el evento. La cobertura futura se centrará en los resultados de la carrera de 400 m y en las actuaciones de compatriotas como Alexander Ogando y Yeral Núñez, mencionados por eldia.com.do como confiados para el Mundial.