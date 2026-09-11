Marileidy Paulino avanza a la final del Ultimate Championship tras dominar su fase semifinal
Marileidy Paulino, la campeona olímpica, avanza a la final del Ultimate Championship después de dominar la semifinal con 49.58
El resumen
Marileidy Paulino está ya confirmada para la final del World Athletics Ultimate Championship 2026. La sorpresa es que, aunque entra como favorita tras su título olímpico, su pase se consiguió al dominar una semifinal que dejó a muchos observadores esperando un desempeño aún mayor. El hecho de que su victoria llegue con un tiempo de 49.58 segundos añade un matiz inesperado a una campaña que parecía segura. El portal Acento informó que Paulino clasificó a la final con 49.58, mientras Listín Diario y CDN Deportes registraron su debut triunfal en la semifinal.
Deultimominuto.com señaló que dominó la fase semifinal, y elcaribe.com.do anunció que correrá la final hoy. La cobertura también menciona a Martina Weil, que con su mejor marca del año avanzó a la final de 400 m en Budapest, y a Roxana Gómez, que llevó a Cuba a la final del Mundial, según jit.cu. Sin embargo, la presencia de rivales en forma complica la ruta de Paulino. La marcha de Martina Weil, quien cuenta con la mejor marca del año, y el impulso de Roxana Gómez para Cuba indican que la final reunirá velocidades competitivas.
El Nacional publicó una declaración previa de Paulino prometiendo un "súper bien", pero la combinación de talentos emergentes sugiere que el oro no está garantizado. Los aficionados pueden seguir la final a través del preview y la transmisión en vivo señalada por Olympics.com, que incluye instrucciones para ver el evento. La cobertura futura se centrará en los resultados de la carrera de 400 m y en las actuaciones de compatriotas como Alexander Ogando y Yeral Núñez, mencionados por eldia.com.do como confiados para el Mundial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
Cobertura (11)
- Marileydy corre hoy la final Mundial Ultimate elcaribe.com.do · hace 17 h
- Con su mejor marca del año, Martina Weil avanzó a final de 400 mts en Budapest notichile · hace 17 h
- Marileidy Paulino en el World Athletics Ultimate Championship 2026: previa y cómo ver a la campeona olímpica olympics.com · hace 17 h
- Marileidy Paulino debuta con victoria y pase a la final en el Campeonato Mundial Ultimate Listín Diario · hace 17 h
- Roxana Gómez pone a Cuba en la final del Últimate Mundial jit.cu · hace 17 h
- Marileidy Paulino previo a su último reto del año: "Lo vamos a hacer súper bien" El Nacional — La voz de todos · hace 17 h
- Marileidy Paulino, Alexander Ogando y Yeral Núñez confiados para el Mundial eldia.com.do · hace 17 h
- Marileidy Paulino debuta con triunfo en el World Athletics Ultimate Championship CDN Deportes · hace 17 h
- Paulino manda en los 400m: clasificó a la final del World Ultimate Championships con 49.58 Acento · hace 17 h
- Marileidy Paulino va por otro hito en la crema del atletismo mundial en el Ultimate Championship Diario Libre · hace 17 h
- Marileidy Paulino avanza a la final del Ultimate Championship tras dominar su fase semifinal deultimominuto.com · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Con qué tiempo clasificó Paulino a la final?
Según Acento, lo hizo con 49.58 segundos.
¿Qué otros corredores se destacan en la misma competición?
Martina Weil avanzó a la final de 400 m en Budapest con la mejor marca del año (notichile) y Roxana Gómez puso a Cuba en la final del Mundial (jit.cu).
¿Dónde se puede ver la final del Ultimate Championship?
Olympics.com ofrece una previa y guía de transmisión en vivo, según la cobertura.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Cuba debuta con triunfo ante República Dominicana en el Campeonato Continental NORCECA
Cuba arranca con triunfo en su debut contra República Dominicana en el Continental NORCECA, mientras se prepara para enfrentar a EE. UU. en Canadá.
Parque Mirador Sur tiene ahora el nombre de Joaquín Balaguer
El Parque Mirador Sur pasa a llamarse Dr. Joaquín Balaguer, un homenaje que divide opiniones en Santo Domingo.
Descarga eléctrica causa muerte de adolescente en Las Tunas y heridas a dos menores
Una descarga eléctrica mortal en Las Tunas deja a un adolescente de 13 años sin vida y hiere a dos menores, provocando luto y preguntas en la comunidad.
Dan a conocer equipo para Clasificatorio Olímpico y Mundial de la Norceca de Voleibol
Cuba revela su equipo masculino de voleibol para el preolímpico en Canadá, persiguiendo el boleto a Los Ángeles 2028
Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole
Un proyecto para obligar la enseñanza del criollo en escuelas dominicanas desata polémica entre políticos y educadores.
Silvio Rodríguez: “Es casi un milagro que Cuba exista”
Silvio Rodríguez estrena su gira en Barcelona mientras su crítica al comercialismo y la protesta cubana encienden el debate.