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Marileidy Paulino avanza a la final del Ultimate Championship tras dominar su fase semifinal

Marileidy Paulino, la campeona olímpica, avanza a la final del Ultimate Championship después de dominar la semifinal con 49.58

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El resumen

Marileidy Paulino está ya confirmada para la final del World Athletics Ultimate Championship 2026. La sorpresa es que, aunque entra como favorita tras su título olímpico, su pase se consiguió al dominar una semifinal que dejó a muchos observadores esperando un desempeño aún mayor. El hecho de que su victoria llegue con un tiempo de 49.58 segundos añade un matiz inesperado a una campaña que parecía segura. El portal Acento informó que Paulino clasificó a la final con 49.58, mientras Listín Diario y CDN Deportes registraron su debut triunfal en la semifinal.

Deultimominuto.com señaló que dominó la fase semifinal, y elcaribe.com.do anunció que correrá la final hoy. La cobertura también menciona a Martina Weil, que con su mejor marca del año avanzó a la final de 400 m en Budapest, y a Roxana Gómez, que llevó a Cuba a la final del Mundial, según jit.cu. Sin embargo, la presencia de rivales en forma complica la ruta de Paulino. La marcha de Martina Weil, quien cuenta con la mejor marca del año, y el impulso de Roxana Gómez para Cuba indican que la final reunirá velocidades competitivas.

El Nacional publicó una declaración previa de Paulino prometiendo un &quot;súper bien&quot;, pero la combinación de talentos emergentes sugiere que el oro no está garantizado. Los aficionados pueden seguir la final a través del preview y la transmisión en vivo señalada por Olympics.com, que incluye instrucciones para ver el evento. La cobertura futura se centrará en los resultados de la carrera de 400 m y en las actuaciones de compatriotas como Alexander Ogando y Yeral Núñez, mencionados por eldia.com.do como confiados para el Mundial.

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🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 11 sept, 23:09 UTC
🇮🇹 Italiano 11 sept, 16:11 UTC · Sky Sport

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Con qué tiempo clasificó Paulino a la final?

Según Acento, lo hizo con 49.58 segundos.

¿Qué otros corredores se destacan en la misma competición?

Martina Weil avanzó a la final de 400 m en Budapest con la mejor marca del año (notichile) y Roxana Gómez puso a Cuba en la final del Mundial (jit.cu).

¿Dónde se puede ver la final del Ultimate Championship?

Olympics.com ofrece una previa y guía de transmisión en vivo, según la cobertura.

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Temas

Marileidy Paulino World Athletics Ultimate Championship 2026 400 m Cuba República Dominicana

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