Mark Zuckerberg adquirió un castillo gótico de casi 200 años en Irlanda

En medio de un juicio histórico que enfrenta la empresa Meta, Mark Zuckerberg y su esposa adquirieron el castillo de Strancally en el sureste de Irlanda, un inmueble de estilo gótico con casi 200 años de antigüedad. La compra de esta propiedad histórica responde a un deseo impulsado por la fortuna multimillonaria del empresario, según coinciden medios internacionales como Forbes México, LatinUS, Marca USA, El Financiero y La Nación.

Actualmente, la transacción sitúa la nueva posesión inmobiliaria en el país europeo donde precisamente se encuentra la sede internacional de Meta, consolidando la presencia de su máximo ejecutivo en la región mientras continúan los procesos judiciales de la compañía.